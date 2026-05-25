Mini Cooper C S tieferlegen mit H&R Federn

Der Kult-Kompakte glänzt auch in seiner aktuellen Version mit unwiderstehlichem Stil. Längst ist der Mini im besten Sinne zum Botschafter des guten Geschmacks avanciert. Zudem steht er seit jeher ob seiner besonderen Proportionen auch für sportliche Fahreigenschaften. Die lassen sich mit den begehrten H&R Tieferlegungsfedern noch deutlich potenzieren, denn der damit einhergehende abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt reduziert die Seitenneigung in schnellen Kurven spürbar und zitiert ein Kart-ähnliches Fahrverhalten, ohne dabei auf langstreckentauglichen Fahrkomfort zu verzichten. Optisch unterstreicht das Ergebnis der reduzierten Bodenfreiheit den dynamischen Auftritt ohnehin. Zudem passen die H&R Tieferlegungsfedern sowohl beim Mini Cooper C als auch beim "S" inklusive der jeweiligen Cabrio-Versionen.

Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für Mini Cooper C + S, inkl. Cabrio, Typ FM6 (F65) / FM6 (F67), 2 WD, inkl. adaptiver Dämpfung, ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern für Mini Cooper C, 5-Türer

Art. Nr.: 28533-2

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 25 mm

Preis (UVP): 402,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)

Tieferlegungsfedern für Mini Cooper S, 5-Türer

Art. Nr.: 28533-2

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 25 mm

Preis (UVP): 402,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)

Tieferlegungsfedern für Mini Cooper C + S Cabrio

Art. Nr.: 28533-2

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 25 mm

Preis (UVP): 402,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)