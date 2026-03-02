AMS Kongress
Kompakt
Tuning

H&R Tieferlegungsfedern für Kia EV3 SV1 2WD ab 2024

Anzeige

Progressiv und selbstbewusst
Der KIA EV3 mit H&R Tieferlegungsfedern

Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein dynamischeres Einlenkverhalten und reduzierte Karosseriebewegungen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.03.2026
Der KIA EV3 mit H&R Tieferlegungsfedern
Foto: H&R

Der Markt ist heiß umkämpft. Doch KIA punktet in der Zwischenzeit so zuverlässig, dass sich auch der neue EV3 SV1 im Umfeld der kompakten Elektrischen behaupten wird. Zudem setzt Kia immer wieder neue Standards, wenn’s um die Optik geht. Erst recht, wenn H&R Tieferlegungsfedern mit an Bord sind.

Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierte Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel, will sagen, insgesamt wächst die Fahrdynamik spürbar. Der Fahrkomfort bleibt dennoch langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten/TTG geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für den Kia EV3, 2WD, Typ SV1, ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern für Ausführung "Standard Range"
Art. Nr.: 28505-1
Tieferlegung: VA / HA ca. 25 mm
Preis (UVP): 392,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 02/2026)

Tieferlegungsfedern für Ausführung "Long Range"
Art. Nr.: 28505-1
Tieferlegung: VA / HA ca. 30 mm
Preis (UVP): 392,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 02/2026)