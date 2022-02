MTM Audi S3 Clubsport Der Vierzylinder hängt sogar den RS3 ab

Bei Audi steht ein RS3 Sportback mit seinem famosen Reihenfünfzylinder, der es auf 400 PS und 500 Nm Drehmoment bringt, mit 61.500 Euro in der Preisliste. Die entsprechende Limousine kostet noch 2.000 Euro mehr. Der etwas zahmere S3 kostet ab Werk 49.450 Euro, respektive ab 50.250 Euro als Limousine. In seinem Bug arbeitet nur ein Zweiliter-Vierzylinder mit 310 PS und 400 Nm Drehmoment.

Mehr Power als im Fünfzylinder

Tuner MTM aus dem bayerischen Wettstetten bei Ingolstadt macht Vierzylinder-Fahrern jetzt mit dem S3 Clubsport ein Angebot, bei dem man den Fünfzylinder glatt vergessen könnte. Mit einem entsprechend modifizierten Motorsteuerungsgerät, zu dem MTM noch keinen Preis nennt, legt der Zweiliter-TFSI auf 442 PS zu und stemmt sagenhafte 564 Nm auf die Kurbelwelle – mithin 42 PS und 64 Nm mehr als der RS3-Fünfzylinder. Entsprechend beeindruckend fallen die Fahrleistungen aus. Der Spurt von Null auf 100 km/h ist nach 3,8 Sekunden abgehakt. Nach weiteren 8,8 Sekunden ist die 200 km/h-Marke geknackt. Von den Fahrwiderständen eingebremst wird der kompakte Audi erst bei 309 km/h.

Ergänzend verbaut MTM eine Edelstahl-Abgasanlage mit vier ovalen, schwarz gehaltenen Endrohren, die für mehr Durchsatz bürgt, das Konto aber mit 2.900 Euro belastet. In die Radäuser packen die Wettstettener 19 Zoll große Leichtmetallräder, für die verschiedene Designs zur Wahl stehen. Aufgezogen werden einheitlich 235/35er Pneus. Die Preise für die Komplettradsätze starten bei 2.500 Euro. Für 3.150 Euro wandert auch noch ein elektronisch geregeltes KW-Sportfahrwerk unter das A3-Blech. Wer sich in den abgebildeten Recaro-Sportsitzen festschnallen möchte, muss weitere 5.900 Euro in seinen Audi S3 investieren. Abrunden lässt sich das Clubsport-Paket mit einem Bodykit für 1.500 Euro. Wird hier der Haken gesetzt, wandern eine neue Frontschürze, andere Seitenschweller-Verkleidungen, ein Heckschürzeneinsatz sowie ein neuer Dachkantenspoiler an den Ingolstädter.

Umfrage 123225 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

MTM bietet für den Audi S3 eine Clubsport-Variante an, die den RS3 leistungsmäßig und auch bei den Fahrleistungen in die Tasche steckt. Wer alle Optionen zieht, lässt den RS3 allerdings auch preislich hinter sich, muss aber weiter mit einem Vierzylinder unter der Motorhaube leben.