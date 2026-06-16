Über 500 PS stark: Neuer Alfa Romeo 55-SGT vorgestellt

Der Alfa Romeo 155 V6 TI war in den frühen 1990er-Jahren ein Synonym für Erfolg in der DTM. Unter dem damals neuen Klasse-1-Reglement dominierte der italienische Hersteller mit seinem innovativen Ansatz. Der V6-Motor mit maximal 2,5 Litern Hubraum und einer ausgeklügelten Aerodynamik setzte Maßstäbe. Nicola Larini fuhr in der Saison 1993 elf Siege ein und sicherte sich damit souverän den Fahrertitel. Die markante Optik des Fahrzeugs – breite Kotflügel, großer Heckflügel und ein aggressiver Frontsplitter – machte es zum Publikumsliebling.

Doch nicht nur die Optik beeindruckte: Der technische Vorsprung des 155 V6 TI lag auch in seiner ausgefeilten Elektronik und dem Allradantrieb, der auf Basis des Q4-Systems entwickelt wurde. Bis heute bleibt dieses Modell eines der erfolgreichsten Fahrzeuge in der Geschichte der DTM.

Der neue 55-SGT: Design trifft Moderne Mit dem 55-SGT bringt SGT Automobili den Geist des Alfa Romeo 155 zurück auf die Straße – oder besser gesagt auf die Rennstrecke. Die Karosserie aus Kohlefaser ist eine Hommage an das Originaldesign von Ercole Spada, interpretiert jedoch mit modernen Elementen wie LED-Leuchten an Front und Heck neu. Besonders auffällig sind die breit ausgestellten Radläufe, die mächtigen Seitenschweller sowie der große Heckdiffusor und Flügel – allesamt Designelemente, die direkt aus dem Rennsport stammen.

Im Innenraum setzt sich das sportliche Konzept fort: Der Wagen ist als reiner Zweisitzer konzipiert, ausgestattet mit einem Überrollkäfig und ohne jegliche Komfortelemente im Fondbereich. Dies unterstreicht den kompromisslosen Charakter des Fahrzeugs.

Technische Highlights: Über 500 PS und Allradantrieb Unter der Haube arbeitet ein Dreiliter-V6-Biturbo-Motor, dessen Leistung bei über 500 PS liegt. Damit übertrifft er sogar das Triebwerk der aktuellen Giulia Quadrifoglio, das "nur" auf einen Hubraum von 2,9 Litern kommt. Kombiniert wird dieser Motor mit einem Allradantrieb – ein Novum für diese Plattform, da die Serienversionen entweder Hinterrad- oder Allradantrieb bieten.

Die Kraftübertragung erfolgt über eine Achtgangautomatik, was sowohl schnelle Gangwechsel als auch hohen Fahrkomfort ermöglichen soll. Obgleich konkrete Performance-Daten noch nicht veröffentlicht wurden, lässt sich anhand dieser Spezifikationen bereits erahnen, dass der Wagen beeindruckende Beschleunigungswerte bieten dürfte.

Limitierte Auflage für Sammler Exklusivität wird beim 55-SGT großgeschrieben: Geplant ist eine limitierte Produktion von lediglich 65 Exemplaren. Zehn davon werden als "Opening Edition" besonders hochwertig ausgestattet sein. Mit einem angestrebten Preis von rund 500.000 Euro positioniert sich das Modell klar im Luxussegment und richtet sich an Sammler sowie Liebhaber historisch inspirierter Fahrzeuge.

Die geringe Stückzahl sowie die hohe Nachfrage nach solchen Sondermodellen könnten dazu führen, dass der tatsächliche Marktpreis noch deutlich über dem Basispreis liegt.