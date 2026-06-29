BMW M4 DTM Edition Schubert Motors

Schubert Motorsport ist in der aktuellen DTM-Saison mit zwei BMW M4 GT3 Evo sowie dem Fahrerduo Marco Wittmann und Kevin van der Linde am Start. Jetzt legt Schubert über das angeschlossene BMW-Autohaus Schubert Motors die BMW M4 DTM Edition auf. Auf Basis des BMW M4 Competition können DTM-Fans so, zumindest der Optik nach, waschechte Replikas der DTM-Rennwagen erwerben.

Mit DTM-Look und Original-Technik Für den authentischen DTM-Look sorgen originalgetreu nachgebildete Renn-Liverys. Der grüne Renner von Marco Wittmann baut auf der BMW-Lackierung Isle of Man Green auf. Der goldene Bolide mit rotem Heck von Kelvin van der Linde erhält seinen Look durch eine Vollfolierung. Das Basisauto ist eigentlich weiß. Sponsoren-Aufkleber und zusätzliche Klebedekors runden den DTM-Auftritt ab.

Bereits die Grundkonfiguration umfasst M Carbon-Schalensitze, die M Carbon-Keramik-Bremse, das M Alcantara-Lenkrad und das M Driver’s Package zur Anhebung der Höchstgeschwindigkeit. Zur erweiterten Ausstattung der DTM-Edition zählen das M Race Track-Paket und das Ultimate Package. Zusätzlich verbaut Schubert ausgewählte Teile aus dem M Performance-Programm.

Die Antriebstechnik des M4 Competition bleibt unangetastet. Wobei 510 PS und 650 Nm in Kombination mit reinem Hinterradantrieb schon reichlich DTM-Spirit liefern dürften. Als Bonus signieren die jeweilige Rennfahrer-Paten die Motorabdeckung des Sechszylinders.

Zu haben ist die BMW M4 DTM Edition bei Schubert Motors in Magdeburg. Der Grundpreis liegt bei 117.000 Euro. Dafür bekommt man aber fast einen DTM-Rennwagen mit Straßenzulassung. Einen M4 Competition von der Stange gibt es bei BMW ab 104.700 Euro.