BMW M3 im Original-Test: Ist das Sportmodell 20.000 Mark Aufpreis wert?

BMW hatte den M3 im September 1985 auf der IAA vorgestellt und 1986 auf den Markt gebracht. Das Ziel: Ein Homologationsmodell für den Motorsport zu bauen. Mindestens 5.000 Stück musste BMW verkaufen, um mit dem Auto Rennen fahren zu dürfen. Und was für Rennen das waren: Es waren die besten Zeiten der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, als sich Soper, Cecotto oder Prinz Poldi am Steuer des M3 auf der Avus oder dem Norisring mit der Konkurrenz um die Plätze balgten. Der schärfste Konkurrent hatte ebenfalls einen Vierzylinder-Vierventiler mit 2,3 Liter Hubraum: Mercedes hatte mit dem 190E 2.3-16 einen ganz untypischen Mercedes gebaut – und einen erfolgreichen Tourenwagen. Zurück zum M3, dessen Motor die Truppe um Paul Rosche in nur zwei Wochen ...