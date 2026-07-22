Formel 1: Irres VIP-Angebot - Kulinarische Spritztour über die F1-Strecke

Die Formel 1 ist bekannt für ihre exklusiven VIP-Angebote für betuchte Fans. Gäste des Paddock Clubs genießen Vorteile wie die besten Zuschauerplätze mit direktem Blick auf die Boxengasse, hochwertiger Gastronomie und Champagner-Ausschank. Darüber hinaus gibt es Zugang zu speziellen Veranstaltungen rund um das Rennwochenende.

Nun erhalten betuchte Fans ein weiteres außergewöhnliches Angebot: auf ausgewählten Grand-Prix-Strecken bietet die Formel 1 ein Luxus-Dinner im Anhänger eines rollenden Lastwagens an. Geführt wird das mobile Restaurant von ausgezeichneten Sterneköchen wie Michelin-Chef Yannick Alléno, die die Speisen speziell für die jeweilige Rennstrecke konzipieren.

Bei der kulinarischen Reise werden immer wieder an bestimmten Abschnitten Pausen eingelegt, in denen Formel-1-Experten wie Weltmeister Jacques Villeneuve von bewegenden Erinnerungen, einschneidenden Momenten sowie spannenden Rivalitäten aus der Geschichte der Rennstrecke erzählen.

ADAC Ungewöhnliches Bild: Bei der sogenannten Track-Safari teilen sich an bestimmten DTM-Rennwochenenden Busse und Rennautos gleichzeitig die Strecke.

Stark limitierte Gästeliste Das reisende Gourmetlokal "The Out Lap" ist aus der Kooperation zwischen der Formel 1 und Luxus-Partner Louis Vuitton Moët Hennessy entstanden. Die Premiere des neuen VIP-Konzepts fand in Spa-Francorchamps statt. Die Gästeliste dieser exklusiven Veranstaltung ist dabei auf zwölf Plätze limitiert.

Weil die Nachfrage größer ist, als das Angebot, braucht es auch etwas Glück, um bei der besonderen Streckenrundfahrt dabei zu sein. Was der Spaß genau kostet, ist nicht bekannt.

Ähnliche Veranstaltungen werden auch in anderen Rennserien angeboten. Die DTM und die japanische Super-GT-Serie bieten beispielsweise sogenannte "Track-Safaris" an. Dabei haben Fans die Chance bei einer Bus-Tour im laufenden Fahrbetrieb auf der Rennstrecke teilzunehmen. Ein Dinner wird dabei aber nicht serviert.