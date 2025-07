Mercedes V-Klasse im Konfigurator: 119.378 Euro für den Van mit Stern

Einen Mercedes V 300d wie im Test muss man sich also leisten können und wollen. Denn die vielen Talente der V-Klasse lassen sich durch fleißiges Ankreuzen der Optionsliste erweitern. Bis der Preis sechsstellig wird. Bei unserer Konfiguration stehen am Ende 112.472 Euro auf der Rechnung.

Welche Länge, welche Linie, welcher Antrieb?

Am Beginn steht eine schier nicht zu überblickende Anzahl an Varianten. Mercedes bietet die V-Klasse in drei Längen an: kurz, lang und extralang. Wir entscheiden uns für die mittlere und damit 5,14 Meter lange Karosserievariante.