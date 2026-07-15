Xpeng X9 mit Fahrwerksproblemen: Elektrischem China-Luxus-Van geht die Luft aus

Seit Mai 2026 ist der XPeng X9 auch in Deutschland erhältlich. Der übervoll ausgestattete Van mit 5,3 Meter Länge und bis zu 370 kW/503 PS Leistung fährt unter anderem mit serienmäßiger Luftfederung vor. Und die scheint sich bei Besitzern inzwischen zur Problem-Quelle zu entwickeln.

Wie Car News China unter Berufung auf Jinzhao News berichtet, meldeten mehrere Fahrzeughalter in der chinesischen Millionenstadt Chongqing plötzliche Ausfälle während der Fahrt. Nach Angaben der Besitzer soll dabei die Luftfederung versagt haben, wodurch Luft entwich und sich das Fahrzeug auf einer Seite oder sogar vollständig absenkte. Einige Betroffene bringen die Vorfälle mit der derzeitigen Hitzewelle in der Region in Verbindung.

Hitzestress für Fahrwerkskompressor? Auf Nachfrage erklärte der Kundendienst von Xpeng laut Car News China, dass das Luftfederungssystem unter bestimmten Bedingungen einen thermischen Schutzmodus aktivieren könne. Wird die Fahrzeughöhe bei hohen Außentemperaturen häufig oder automatisch während der Fahrt angepasst, könne der Kompressor überhitzen. In diesem Fall erscheine die Warnmeldung "Federungskompressor überhitzt, vorübergehend keine Höhenverstellung möglich". Der Hersteller empfiehlt, das Fahrzeug sicher abzustellen und den Kompressor abkühlen zu lassen. Nach Angaben des Kundendienstes arbeite das System anschließend in der Regel wieder normal. Eine konkrete Erklärung für die gemeldeten Luftverluste oder das vollständige Absinken des Fahrwerks soll bislang jedoch nicht vorliegen.

Die Beschwerden beschränken sich nach den veröffentlichten Berichten nicht auf die aktuelle Hitzeperiode in China. Auf der chinesischen Plattform 12365auto, die Qualitätsmängel an Fahrzeugen dokumentiert, schilderte ein Besitzer eines Xpeng X9 wiederkehrende Defekte an der Luftfederung. Demnach trat der erste Ausfall bereits nach 1.552 Kilometern auf, ein weiterer folgte bei rund 2.500 Kilometern. Bei einer anschließenden Untersuchung in einem Servicezentrum wurden nach Angaben des Halters ein Kurzschluss im Motorwechselrichter sowie eine durchgebrannte Sicherung festgestellt.

Ähnliche Berichte gab es bereits im Juli 2025. Damals schilderten Nutzer in sozialen Netzwerken Fälle, bei denen die Luftfederung des X9 zusammengebrochen sein soll. Einzelne Fahrzeughalter berichteten zudem, dass in größeren WeChat-Gruppen mit Xpeng-Besitzern Dutzende Mitglieder von vergleichbaren Problemen betroffen seien.

Bei unserem ersten Fahrtest des Xpeng X9 (siehe Link oben) blieb das Fahrwerk des luxurösen Großraum-Van in dieser Hinsicht unauffällig, wies aber andere Schwächen auf. Auch die Ladeleistung und Reichweite des Testautos blieb deutlich hinter den Werksangaben zurück.