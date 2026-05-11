XPeng X9 Elektro-Van: Luxus-Raumwunder für Sieben

Der X9 ist bereits seit Ende 2023 in China auf dem Markt. Anfang 2025 begann der Export auf andere Märkte. Zum Frühjahr 2026 tritt der Elektrovan auch in Deutschland an.

Viel Platz, viel Luxus Was da auf die deutsche Kundschaft zurollt, ist mächtig. Der futuristisch gezeichnete Xpeng X9 ist stattliche 5,32 Meter lang. Bei einem Radstand von 3,16 Meter bietet er eine 2-2-3-Sitzkonfiguration und damit Platz für bis zu sieben Passagiere. Die Einzelsitze in den ersten beiden Sitzreihen bieten eine Massagefunktion und sind darüber hinaus beheizbar und belüftet und elektrisch verstellbar. Die Sitze der zweiten Reihe lassen sich zudem um 180 Grad nach hinten klappen, sodass eine liegeähnliche Position entsteht. An der Dreierbank im Fond lässt sich die Rückenlehne asymmetrisch elektrisch umlegen. Für einen bequemen Zustieg sorgen elektrisch nach vorne fahrende Sitze in Reihe zwei.

Bei voller Bestuhlung bleiben 721 Liter für Gepäck. Wird die dritte Sitzreihe elektrisch umgelegt, klettert das Stauvolumen sogar auf über 2.550 Liter. Die seitlichen Schiebetüren öffnen genauso elektrisch wie die Heckklappe.

Das Cockpit verfügt neben einer digitalen Instrumentenanzeige hinter dem beheizbaren Ultrafaser-Lenkrad über einen zentralen 17,3-Zoll-Touchscreen, ein 21 Zoll großes Head-up-Display und einen im Dachhimmel montierten, 21,4 Zoll großen Ultra-3K-HD-Entertainment-Bildschirm im Fond.

Drei Antriebsvarianten verfügbar Die Plattform des X9 setzt auf 800-Volt-Technologie. Zu haben sind drei Antriebskonfigurationen. Das Basis-Modell X9 FWD Standard Range bietet einen 94.8 kWh großen LFP-Akku, einen 235 kW (320 PS) und 450 Nm starken Frontmotor und bis zu 535 Kilometer Reichweite (WLTP). Im X9 FWD Long Range wird die Energie in einer 110 kWh großen NMC-Batterie gebunkert. Die erlaubt Reichweiten von bis zu 615 Kilometern. Top-Modell ist der X9 AWD Performance. Hier wird die 110-kWh-Batterie mit einem 370 kW (503 PS) und 640 Nm starken Allradantrieb kombiniert. Die Reichweite beträgt bis zu 580 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit wird in allen Fällen bei 200 km/h erreicht.

Mit dem 11-kW-On-Board-Lader liegt die Ladezeit zwischen 9,5 und 11 Stunden. Am Schnelllader zapft der X9 mit bis zu 542 kW. Von 10 auf 80 Prozent geht es so in 12 Minuten.

Zu den weiteren Technik-Features zählen unter anderem eine Allradlenkung, eine Zwei-Kammer-Luftfederung, die vorausschaut und die Dämpfung entsprechend anpasst, eine Rundumüberwachung und insgesamt 27 KI-basierte Assistenzsysteme.

Marktstart und Preise

Das siebensitzige MPV startet zu Preisen ab 77.600 Euro und kann bereits ab sofort konfiguriert und bestellt werden. Zu den Kunden rollen die ersten Fahrzeuge dann ab Juni 2026. Mit der großen Batterie liegt der Grundpreis bei 81.600 Euro, die AWD-Variante ist ab 86.600 Euro zu haben. XPeng bietet eine Fahrzeuggarantie von sieben Jahren oder 160.000 km sowie acht Jahre Garantie auf die Hochvoltbatterie (bis 160.000 km).