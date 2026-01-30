140 Jahre Motorwagen: BMW-Spott zum Jubiläum - so cool reagiert Mercedes

29. Januar 1886: Carl Benz reicht das Patent für seinen Patent-Motorwagen ein. Dieses Ereignis gilt gemeinhin als Geburtsstunde des Automobils, auch wenn es vorher bereits Fahrzeuge gab, die mit dem Benz-Motorwagen durchaus vergleichbar waren. Doch Mercedes schert sich wenig um diese Debatten. Die Stuttgarter feiern das Ereignis trotzdem als Jubiläum nach dem Motto: "140 Jahre Innovation: Mercedes-Benz gestaltet die Zukunft der Mobilität seit der Erfindung des Automobils". Und beschenkt sich selbst mit der rundum aufgefrischten S-Klasse.

BMW hält Mercedes-Rivalität am Köcheln Es gibt zahlreiche Gratulanten, darunter der ewige Rivale aus Bayern. Über die sozialen Netzwerke wendet sich BMW direkt an Mercedes mit den Worten: "Glücklicherweise erfand Carl Benz das Automobil." So lautet der Spruch über einem Bild, auf dem der Erfinder und Visionär recht ernst dreinblickt. Doch schon beim nächsten Klick feuert München eine Spitze Richtung Stuttgart: "Deshalb konnten wir den Fahrspaß erfinden", heißt es auf einem Bild, auf dem Carl Benz dank KI lauthals zu lachen scheint. Das Foto eines BMW iX3, garniert mit dem Satz "Happy Birthday, Mercedes-Benz" rundet die "Glückwünsche" ab.

Die Aktion mag ziemlich frech erscheinen für eine Firma, die erst über 30 Jahre später gegründet wurde als Mercedes und sogar erst 1928 in den Automobilbau einstieg. Und das noch nicht einmal mit einer Eigenentwicklung, sondern mit einem modifiziertem Lizenzbau des britischen Austin Seven. Doch BMW ist durchaus bekannt für diese kleinen Giftpfeile, welche die Konkurrenten immer wieder anpieksen und so die Rivalität befeuern. Eine Rivalität, die für alle deutschen Premiumhersteller befruchtend wirken kann, weil sie den Innovationsgeist antreibt und letztlich zu besseren Produkten führt.

Und auch von der Gratulation aus München fühlte sich Mercedes herausgefordert. Die trockene Antwort aus Stuttgart auf den BMW-Post: "Danke, @bmw – seit 140 Jahren schreiben wir Geschichte und geben dir etwas, dem du nachjagen kannst. Danke für die Glückwünsche!"