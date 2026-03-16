15-Jähriger klaut Linienbus: Wie charmant ist das denn!

Der Vorfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen (13.3.2026) auf dem Gelände eines Wiesbadener Verkehrsbetriebs. Dort verschaffte sich der Jugendliche Zugang zu einem abgestellten Linienbus und setzte ihn in Bewegung. Wie genau er an den Schlüssel gelangte, ist derzeit noch unklar.

Eine Polizeisprecherin erklärte laut dpa: "Wie er an den Schlüssel gekommen ist und warum er den Bus so gut fahren konnte, wissen wir noch nicht."

Der Grund für die Spritztour war indes keine reine Abenteuerlust oder gar ein Abhauen von Zuhause. Nach Angaben der Polizei wollte er schlichtweg seine Freundin zur Schule bringen.

Bus fehlt am Morgen im Depot Dass ein Bus aus dem Fuhrpark fehlte, fiel dem Verkehrsbetrieb gegen 6:00 Uhr auf. Zunächst ging man intern davon aus, dass möglicherweise ein Fahrer mit dem falschen Fahrzeug unterwegs war. Erst später wurde der Vorfall der Polizei gemeldet.

Zu diesem Zeitpunkt war der Bus bereits auf dem Weg Richtung Baden-Württemberg.

Polizeistreife entdeckt den Bus in Karlsruhe Ermittlungen führten schließlich in die badische Stadt. Dort bemerkte eine Polizeistreife den Linienbus am Mittag. Kurz zuvor hatte der Jugendliche seine 14-jährige Freundin eingesammelt.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug ohne Zwischenfälle. Beide Jugendlichen blieben unverletzt. Auch der Bus wurde nach Angaben der Polizei nicht beschädigt.

Mehrere Fragen sind noch offen Der 15-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Anschließend wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Unklar ist derzeit vor allem, wie der Jugendliche an den Schlüssel gelangte und wie er den Linienbus über eine längere Strecke sicher steuern konnte. Die Polizei ermittelt dazu weiter.