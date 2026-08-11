Kreisverkehr falsch, Feld quer, Gärten platt: So flüchtet ein 17-Jähriger vor der Polizei

Kurz vor Mitternacht am Samstag (8.8.2026) meldeten Zeugen einen silberfarbenen VW auf der A7 zwischen Hamburg und Neumünster. Das Auto fuhr in Schlangenlinien Richtung Norden. Der Fahrer soll andere Autos riskant überholt und anschließend ausgebremst haben.

Der VW verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Bad Bramstedt. Dort war die Polizei bereits vorbereitet. Vor dem Übergang zur B206 hatten Beamte der Diensthundestaffel eine Sperre eingerichtet. Doch der Fahrer hielt aber nicht an, sondern umfuhr die Absperrung und flüchtete weiter.

Zwei Streifenwagen können den VW nicht stoppen Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale, beschleunigte, fuhr über eine rote Ampel. Zwischenzeitlich gelang es zwei Streifenwagen, den VW zwischen sich zu bringen. Auch das stoppte den Jugendlichen nicht. Er überholte einfach den vorausfahrenden Streifenwagen und fuhr weiter.

Die Flucht führte durch Bad Bramstedt. Einen Kreisverkehr nahm der 17-Jährige in der falschen Richtung. Später schien die Flucht fast beendet, vor dem VW lag eine Sackgasse.

Doch der Jugendliche fand einen anderen Weg. Er fuhr auf ein angrenzendes Feld, wendete dort um eine Baumgruppe und kam anschließend zurück. Inzwischen waren Polizisten aus ihren Streifenwagen ausgestiegen. Eine Polizistin musste zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden.

Flucht geht durch mehrere Vorgärten weiter Der VW fuhr anschließend durch mehrere Vorgärten. Dabei kollidierte der VW mit zwei geparkten Autos, die teilweise erheblich beschädigt wurden. Danach gings zurück auf eine Straße und die Flucht setzte sich fort. Bis zu einer Rechtskurve. Dort kam der VW nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Eine Streife stellte den Fahrer und nahm ihn vorläufig fest. Natürlich nicht, ohne erhebliche Gegenwehr.

Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,88 Promille. Der 17-Jährige mit mazedonischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Kreis Segeberg wurde zunächst zum Polizeirevier Kaltenkirchen gebracht. Dort entnahm ihm ein Arzt auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft eine Blutprobe. Anschließend kam er ins Zentralgewahrsam nach Norderstedt und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Was dem 17-Jährigen jetzt droht Die Liste der Vorwürfe ist lang. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Bei den möglichen Strafen ist allerdings das Alter entscheidend. Mit 17 Jahren gilt der Beschuldigte als Jugendlicher. Deshalb wird im Fall einer Anklage grundsätzlich Jugendstrafrecht angewendet. Anders als bei einem Erwachsenen werden die möglichen Freiheits- und Geldstrafen der einzelnen Delikte nicht einfach zusammengerechnet. Bei mehreren Straftaten trifft das Jugendgericht eine einheitliche Entscheidung.

Die einzelnen Vorwürfe sind dennoch erheblich. Nach Erwachsenenstrafrecht sehen die entsprechenden Straftatbestände unter anderem folgende Strafrahmen vor:

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen: bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Werden andere Menschen oder bedeutende fremde Sachwerte konkret gefährdet, sind bis zu fünf Jahre möglich. Die Polizei kann darunter auch eine sogenannte Alleinfahrt verstehen, wenn der Fahrer grob verkehrswidrig und rücksichtslos fährt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Werden andere Menschen oder bedeutende fremde Sachwerte konkret gefährdet, sind bis zu fünf Jahre möglich. Die Polizei kann darunter auch eine sogenannte Alleinfahrt verstehen, wenn der Fahrer grob verkehrswidrig und rücksichtslos fährt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Gefährdung des Straßenverkehrs: Je nach nachgewiesenem Tatbestand kann eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe drohen. Entscheidend ist dabei unter anderem, ob durch die Fahrweise Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert konkret gefährdet wurden.

Je nach nachgewiesenem Tatbestand kann eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe drohen. Entscheidend ist dabei unter anderem, ob durch die Fahrweise Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert konkret gefährdet wurden. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Auch dieser Vorwurf kann eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Für den konkreten Fall dürfte insbesondere untersucht werden, wie die Fahrt auf die ausgestiegenen Polizisten rechtlich zu bewerten ist.

Auch dieser Vorwurf kann eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Für den konkreten Fall dürfte insbesondere untersucht werden, wie die Fahrt auf die ausgestiegenen Polizisten rechtlich zu bewerten ist. Nötigung: Das Ausbremsen anderer Autofahrer kann strafrechtlich als Nötigung verfolgt werden, sofern die Voraussetzungen nachgewiesen werden.

Das Ausbremsen anderer Autofahrer kann strafrechtlich als Nötigung verfolgt werden, sofern die Voraussetzungen nachgewiesen werden. Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Hier dürften sowohl das Verhalten gegenüber der Polizistin während der Flucht als auch die Umstände der anschließenden Festnahme geprüft werden.

Hier dürften sowohl das Verhalten gegenüber der Polizistin während der Flucht als auch die Umstände der anschließenden Festnahme geprüft werden. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Dieser Vorwurf steht wegen der Kollisionen während der Flucht im Raum.

Dieser Vorwurf steht wegen der Kollisionen während der Flucht im Raum. Fahren ohne Fahrerlaubnis: Der 17-Jährige besaß nach Angaben der Polizei keine Fahrerlaubnis. Auch das ist keine bloße Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat nach § 21 StVG. Welche Folgen daraus tatsächlich entstehen, entscheidet ein Jugendgericht erst nach Abschluss der Ermittlungen. Das Jugendstrafrecht reicht von Weisungen und Auflagen über Arbeitsleistungen und Jugendarrest bis zur Jugendstrafe. Dauerarrest kann zwischen einer Woche und vier Wochen dauern. Eine Jugendstrafe kommt unter anderem in Betracht, wenn mildere Maßnahmen nicht ausreichen oder das Gericht eine entsprechende Schwere der Schuld feststellt.

Verbotenes Kfz-RennenBei einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen müssen nicht zwingend mehrere Autos gegeneinander antreten. Nach § 315d StGB kann sich auch ein einzelner Fahrer strafbar machen, wenn er sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Eine Flucht vor der Polizei kann deshalb als sogenanntes Alleinrennen gewertet werden. Entscheidend ist jedoch der konkrete Einzelfall, insbesondere ob dem Fahrer nachgewiesen werden kann, dass es ihm während der Fahrt gerade auf das Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit ankam. Auch eine Jugendstrafe bedeutet nicht zwangsläufig, dass der 17-Jährige ins Gefängnis müsste. Jugendstrafen von nicht mehr als einem Jahr werden unter bestimmten Voraussetzungen zur Bewährung ausgesetzt. Das ist auch bei Strafen von bis zu zwei Jahren möglich, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Polizei sucht weitere Autofahrer von der A7 Noch ist zudem offen, ob weitere Geschädigte hinzukommen. Die Polizei sucht insbesondere Autofahrer, die den VW auf der A7 beobachtet haben, von dem Jugendlichen ausgebremst oder durch seine Fahrweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kaltenkirchen unter 04191 30880 entgegen.