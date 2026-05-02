2,1 Milliarden Euro jährlich: Transitkosten am Brennerkorridor

Der Brennerkorridor verbindet Nord- und Südeuropa und ist eine der wichtigsten alpenquerenden Strecken. Jährlich passieren rund 13,6 Millionen Fahrzeuge diese Route, darunter etwa 2,4 Millionen Lastwagen. Diese enorme Verkehrsbelastung führt nicht nur zu Staus und Verzögerungen, sondern hat auch weitreichende ökologische und gesellschaftliche Auswirkungen. Laut EUSALP-Studie entfallen allein auf den Straßengüterverkehr am Brenner externe Kosten in Höhe von etwa 1,1 Milliarden Euro jährlich.

Ein Großteil dieser Belastungen entsteht durch den sogenannten Transitverkehr – rund 83 Prozent der Fahrzeuge haben keinen regionalen Bezug. Dies führt zu einer starken Konzentration des Verkehrs auf wenigen Korridoren wie dem Wipptal, was die Lebensqualität der Anwohner erheblich beeinträchtigt.

Externe Kosten: Was steckt dahinter? Die externen Kosten umfassen verschiedene Faktoren wie Luftverschmutzung, Treibhausgasemissionen, Lärmbelastung sowie wirtschaftliche Verluste durch Staus und Unfälle. Besonders im alpinen Gelände wirken sich diese Belastungen intensiver aus als in flacheren Regionen. Schadstoffe verteilen sich schlechter in engen Tälern, während Steigungen den Energieverbrauch von Fahrzeugen erhöhen.

Laut Studien sind die externen Kosten des Straßengüterverkehrs viermal höher als beim Schienentransport. Dennoch bleibt die Straße das bevorzugte Transportmittel – ein Umstand, der vor allem durch geringe Mautkosten begünstigt wird.

Die Rolle des Brennerbasistunnels Mit dem Bau des Brennerbasistunnels soll eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene erreicht werden. Der Tunnel wird ab 2032 als längster Eisenbahntunnel der Welt eine durchgängige Flachbahn zwischen München und Verona ermöglichen. Dies reduziert nicht nur Steigungen und Energieverbrauch, sondern erhöht auch die Kapazität für längere Züge mit weniger Lokomotiven.

Neben dem Güterverkehr soll auch der Personenverkehr profitieren: Schnellere Verbindungen könnten den Fernverkehr attraktiver machen und somit Reiseverkehr von der überlasteten Autobahn auf die Bahn verlagern.

Herausforderungen bei der Umsetzung Trotz seiner Vorteile steht das Projekt vor großen Herausforderungen. Die tatsächliche Nutzung des Tunnels hängt maßgeblich davon ab, ob wirtschaftliche Anreize geschaffen werden können. Ohne eine sogenannte "Kostenwahrheit", bei der externe Kosten in den Transportpreis eingerechnet werden, bleibt es fraglich, ob Unternehmen tatsächlich auf die Schiene umsteigen.

Darüber hinaus erfordert das Projekt umfangreiche infrastrukturelle Anpassungen wie den Ausbau des nördlichen Zulaufs zwischen München und Innsbruck. Diese Maßnahmen sind notwendig, um das volle Potenzial des Tunnels auszuschöpfen.

Alternativen zur Entlastung Neben dem Ausbau der Schieneninfrastruktur könnten kurzfristige Maßnahmen wie höhere Mautgebühren oder ein digitales Slot-System für Lkw-Verkehre zur Entlastung beitragen. Solche Ansätze würden den Umwegverkehr reduzieren und gleichzeitig Einnahmen generieren, die in nachhaltige Verkehrslösungen investiert werden könnten.