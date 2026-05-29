34 Tonnen, volle Feuerkraft: Neuer CFL-120 Karpat vorgestellt

Der CFL-120 Karpat basiert auf der bewährten Kaplan MT-Plattform des türkischen Herstellers FNSS. Diese Plattform wurde ursprünglich für die indonesischen Streitkräfte entwickelt und hat sich dort unter dem Namen Harimau bereits bewährt. Für den Karpat wurde das Fahrgestell jedoch umfassend modifiziert, um den Anforderungen des europäischen Marktes gerecht zu werden. Das Herzstück des Panzers bildet ein Dieselmotor mit einer Leistung von 523 kW, der in Kombination mit einem vollautomatischen Getriebe eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h ermöglicht. Die Reichweite beträgt beeindruckende 450 Kilometer – Werte, die ihn besonders für Einsätze in schwierigem Gelände prädestinieren.

Feuerkraft: Die 120-Millimeter-Glattrohrkanone Die Hauptbewaffnung des Karpats besteht aus einer NATO-kompatiblen 120-Millimeter-Glattrohrkanone vom Typ L45, hergestellt von Rheinmetall. Diese Kanone bietet eine hohe Präzision und Durchschlagskraft und kann sowohl manuell als auch über einen automatischen Lader bedient werden. Ergänzt wird sie durch ein koaxiales Maschinengewehr im Kaliber 7,62 Millimeter sowie optional durch eine ferngesteuerte Waffenstation mit weiteren Maschinengewehren oder einem Granatwerfer.

Die Glattrohrkanone ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung bei Rheinmetall. Sie ermöglicht es, sowohl kinetische Munition als auch programmierbare Geschosse zu verschießen – ein entscheidender Vorteil in modernen Gefechtsumgebungen. Dank ihrer hohen Mündungsgeschwindigkeit und Präzision erhöht sie die Ersttrefferwahrscheinlichkeit erheblich.

Schutzkonzept: Modularität trifft Innovation Beim Schutz setzt der Karpat auf ein modulares Konzept nach STANAG-4569-Standard. Die Grundpanzerung kann durch Zusatzmodule erweitert werden, um spezifischen Bedrohungen zu begegnen. Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug über ABC-Schutzsysteme sowie automatische Feuerlöschanlagen. Optional kann ein aktives Schutzsystem integriert werden, das anfliegende Raketen oder Drohnen erkennt und abwehrt.

Diese Kombination aus passivem und aktivem Schutz macht den Karpat trotz seines geringeren Gewichts zu einem robusten Begleiter im Gefecht. Besonders hervorzuheben ist die Munitionslagerung außerhalb des Besatzungsraums, die das Risiko von Sekundärexplosionen minimiert.

Beweglichkeit und Logistik: Ein Leichtgewicht mit Vorteilen Mit einem Gefechtsgewicht von nur 34 Tonnen gehört der CFL-120 Karpat zur Kategorie der mittleren Kampfpanzer – einer Klasse, die in den letzten Jahrzehnten kaum Beachtung fand. Im Vergleich zum Leopard 2A8 oder M1 Abrams bringt er nur etwa die Hälfte des Gewichts auf die Waage. Dieser Unterschied wirkt sich nicht nur positiv auf die Transportfähigkeit aus – beispielsweise können zwei Karpats statt eines Abrams per Flugzeug transportiert werden –, sondern reduziert auch die Anforderungen an Infrastruktur wie Brücken oder Straßen.

Darüber hinaus bleibt der Karpat in schwierigem Gelände wie Schnee oder Schlamm mobil, wo schwerere Panzer oft an ihre Grenzen stoßen. Diese Eigenschaften machen ihn besonders attraktiv für Länder mit begrenzten logistischen Kapazitäten oder herausfordernden geografischen Gegebenheiten.

Sensorik und Vernetzung: Modernste Technologie an Bord Der Karpat ist mit einer Vielzahl moderner Sensoren ausgestattet, darunter stabilisierte Tages- und Wärmebildsysteme sowie Laserentfernungsmesser. Die sogenannte Hunter-Killer-Fähigkeit erlaubt es dem Kommandanten, neue Ziele zu erfassen, während der Richtschütze noch ein anderes bekämpft – ein entscheidender Vorteil in dynamischen Gefechtslagen.

Zusätzlich unterstützt das Fahrzeug verschiedene Führungs-, Kommunikations- und Navigationssysteme, um eine nahtlose Integration in vernetzte Gefechtsumgebungen zu gewährleisten. Diese technologischen Features unterstreichen den Anspruch des Karpats als modernes Kampffahrzeug für das 21. Jahrhundert.