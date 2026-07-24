40 Meter hoch: Techniker sitzt stundenlang in Schild fest

Ein Wartungsarbeiter steckte mehr als fünf Stunden in 40 Meter Höhe in einem Schild fest. Die Hebebühne, die er für den Aufstieg genutzt hatte, funktionierte für den Weg nach unten nicht mehr. Und die Feuerwehr konnte ihm nicht helfen.

Truckstop-Schild an der I-55 Das Ganze spielt sich an einem Petro-Truckstop in Wilmington, Illinois, ab – zirka 65 Kilometer südwestlich von Detroit. Das Schild steht an der Kreuzung von Lorenzo und Frontage Roads. Wer dort unterwegs ist, kennt die Dimensionen: Die 40 Meter hohen Truckstop-Türme sind schon von Weitem sichtbar. Das passt zu den Petro-Centern, die mit Geschäften, Restaurants und Duschen für die Fernfahrer erheblich größer sind als herkömmliche Autobahn-Tankstellen.

Ein halber Arbeitstag in der Höhe Laut den Berichten sitzt der Mann seit dem Vormittag fest, grob ab etwa 10 Uhr. Gegen Mittag setzt er den Notruf ab, als klar wird: Er kommt nicht mehr runter. Am Ende vergehen fast sechs Stunden, bis er wieder Boden unter den Füßen hat.

Leiter zu kurz Die Einsatzkräfte rücken zur technischen Rettung aus und checken zuerst die naheliegenden Optionen. Eine klassische Drehleiter löst das Problem nicht, weil die Höhe des Schilds die Reichweite übersteigt. Da sie bei der örtlichen Feuerwehr maximal 30 Meter lang ist, fehlen noch zehn Meter bis zum Schild. Also muss eine zweite Hebebühne her – aber auch eine so hoch ausfahrbare Hebebühne ist in der Gegend Mangelware.

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Hilfe aus 27 Kilometern Entfernung Nach intensiver Suche machten die Rettungskräfte eine ausreichend große Arbeitsbühne auf einer Baustelle im zirka 27 Kilometer entfernten Joliet ausfindig. Die Illinois State Police eskortierte das Rettungsfahrzeug im Eiltempo nach Wilmington, sodass der Arbeiter schließlich um 16:00 Uhr unverletzt wieder festen Boden unter seine Füße bekam.