7,4 Milliarden Euro Deal: VW verkauft Mehrheit an Motorhersteller

Der Verkauf von Everllence ist Teil eines umfassenden Konzernumbaus bei Volkswagen. Laut offiziellen Angaben dient der Erlös dazu, die finanzielle Substanz des Unternehmens zu stärken und Investitionen in zukunftsweisende Technologien zu ermöglichen. Oliver Blume, CEO der Volkswagen Group, betonte, dass Everllence eine Erfolgsgeschichte sei, deren Weiterentwicklung nun durch Bain Capital unterstützt werde. Die Entscheidung fiel nach einem Bieterverfahren, bei dem Bain Capital letztlich den Zuschlag erhielt.

Everllence wurde erst 2025 aus dem früheren MAN Energy Solutions umbenannt und positionierte sich seither als Anbieter nachhaltiger Antriebslösungen. Mit rund 16.000 Beschäftigten weltweit und einem Jahresumsatz von etwa 4,9 Milliarden Euro zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern in seinem Segment.

Technologische Ausrichtung von Everllence Das Kerngeschäft von Everllence umfasst die Produktion großer Diesel-, Gas- und Dual-Fuel-Motoren für Schiffe, Kraftwerke und Industrieanlagen. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung von Motoren mit alternativen Kraftstoffen wie LNG oder Methanol. Diese gelten als Schlüsseltechnologien zur Reduzierung der CO₂-Emissionen in der internationalen Schifffahrt.

Zwei Produktgruppen bilden das Rückgrat des Portfolios: große Zweitaktmotoren für Hochseeschiffe sowie Viertaktmotoren für Generatoren und stationäre Kraftwerke. Der modulare Aufbau dieser Motoren ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Bedeutung für Volkswagen Für Volkswagen bedeutet der Verkauf nicht nur eine finanzielle Entlastung: Der Konzern kann sich nun verstärkt auf sein Kerngeschäft konzentrieren – insbesondere auf Elektromobilität und Softwarelösungen. Arno Antlitz, CFO von Volkswagen, erklärte, dass die Komplexität der Unternehmensstruktur reduziert werden soll, um effizienter agieren zu können.

Gleichzeitig behält Volkswagen durch den verbleibenden Anteil von 49 Prozent weiterhin Einfluss auf Everllence. Dies könnte sich als strategischer Vorteil erweisen, da das Unternehmen in wachstumsstarken Märkten tätig ist.

Auswirkungen auf Everllence Unter der neuen Mehrheitseigentümerschaft von Bain Capital soll Everllence seine Marktposition weiter ausbauen. Uwe Lauber, CEO von Everllence, sieht in Bain Capital einen starken Partner mit finanzieller Stärke und strategischer Expertise. Ziel ist es, Innovationen voranzutreiben und neue Märkte zu erschließen.

Die Sicherung der deutschen Standorte bis mindestens Ende 2030 sowie der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen sind wichtige Zusagen im Rahmen der Transaktion. Dies schafft Stabilität für die Belegschaft und stärkt das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Einordnung im Branchenkontext Der Verkauf reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Transaktionen innerhalb der Automobilbranche. Hersteller wie Mercedes-Benz oder ZF Friedrichshafen haben ebenfalls Beteiligungen abgestoßen, um ihre Geschäftsmodelle anzupassen und finanzielle Mittel freizusetzen.

Everllence befindet sich dabei in einer besonderen Position: Als Anbieter nachhaltiger Antriebstechnologien profitiert das Unternehmen vom globalen Trend zur Dekarbonisierung. Insbesondere die steigende Nachfrage nach großen Generatoren für Rechenzentren bietet erhebliche Wachstumschancen.