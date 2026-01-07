A3/A40 Kreuz Kaiserberg bei Duisburg: „Spaghettiknoten“ wird mehrere Wochen gesperrt

Von Mittwoch, 7. Januar, 21.00 Uhr, bis Montag, 12. Januar, 5.00 Uhr, wird die A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Kreuz Duisburg (A40/A59) in Fahrtrichtung Venlo voll gesperrt. Auch die Verbindung von der A3 Richtung Arnheim auf die A40 nach Venlo ist in dieser Zeit nicht befahrbar. Grund ist der Abbau eines Traggerüsts an der Brücke, über die die A3 die A40 quert.

Der Verkehr wird über beschilderte Umleitungen geführt. Die Autobahn GmbH empfiehlt, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren und insbesondere Pendelstrecken zu vermeiden.

Zweite Sperrung betrifft die A3 Richtung Arnheim Von Freitag, 16. Januar, 21.00 Uhr, bis Montag, 19. Januar, 5.00 Uhr, wird die A3 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich in Fahrtrichtung Arnheim gesperrt. Dabei werden Schalung und Traggerüst der Brücke über die Gleise der Deutschen Bahn zurückgebaut.

Die Arbeiten wirken sich auch auf den Zugverkehr zwischen Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen aus. Beide Infrastrukturbetreiber stimmen die Bauzeiten eng miteinander ab, um Einschränkungen möglichst gering zu halten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Dritte Sperrung über zwei Wochen Von Montag, 19. Januar, 21.00 Uhr, bis Montag, 2. Februar, 5.00 Uhr, bleibt die A40 zwischen den Autobahnkreuzen Duisburg und Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen gesperrt. In dieser Zeit werden die Verkehrsführung innerhalb der Baustelle angepasst, Verkehrszeichenbrücken und Lärmschutzwände entfernt und Teile der Asphaltdecke erneuert.

Auch hier sind Umleitungen ausgeschildert. Autofahrer müssen insbesondere im Berufsverkehr mit Staus und längeren Fahrzeiten rechnen.

Langfristige Einschränkungen bis 2027 Einige Verbindungen im Kreuz Kaiserberg bleiben bis Mitte 2027 gesperrt. Dazu zählen die Rampen zwischen der A3 in Fahrtrichtung Köln und der A40 in beide Richtungen sowie die Gegenverbindungen von der A40 auf die A3 Richtung Köln.

Diese Sperrungen gehören zu den langfristigen Bauphasen des Projekts. Ziel ist es, einzelne Brücken und Rampen nacheinander zu erneuern, um die Verkehrsbelastung möglichst gleichmäßig zu verteilen.

Knotenpunkt mit besonderer Bauform Das Kreuz Kaiserberg verbindet zwei der wichtigsten Verkehrsachsen des Ruhrgebiets – die A3 und die A40. Hinzu kommen mehrere Bahntrassen und der Ruhrschifffahrtskanal. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse erhielt das Kreuz schon früh den Spitznamen "Spaghettiknoten". Die bestehende Bauform stammt aus den 1960er-Jahren und entspricht nicht mehr den heutigen Verkehrsanforderungen.

Bereits 2016 wurde der Knotenpunkt von rund 130.000 Fahrzeugen täglich genutzt. Prognosen gehen bis 2030 von bis zu 145.000 Fahrzeugen aus.

Modernisierung mit neuen Brücken und Fahrstreifen Der Umbau, der Ende 2022 begonnen wurde, umfasst neue Brücken, breitere Fahrbahnen und modernen Lärmschutz. Vorrangig werden die A3-Brücken über die Gleise der Deutschen Bahn und über die A40 erneuert. Parallel dazu entstehen zusätzliche Fahrstreifen, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Die Bauzeit wird auf rund acht Jahre veranschlagt.

Nach aktuellem Stand soll im Sommer 2026 der erste Abschnitt der A3 im Kreuz Kaiserberg fertiggestellt sein. Anschließend beginnen die Bauarbeiten auf der A40. Während dieser Phasen werden regelmäßig Verkehrsführungen angepasst und Teilbereiche gesperrt.