A42 bei Herne ab 15.8. gesperrt: Am Wochenende geht nichts

Von Freitag, 15.08.2025, ab 21:00 Uhr, bis Montag, 18.08.2025, um 5:00 Uhr ist die A42 zwischen den Anschlussstellen Herne-Crange und Herne-Baukau komplett gesperrt. In dieser Zeit werden Fahrbahnteiler, Markierungen und Schutzplanken an die künftige Verkehrsführung angepasst, die mit der Inbetriebnahme des neuen Tunnels Baukau verbunden ist.

Umleitungen und zusätzliche Sperrungen Während der Sperrung wird der Verkehr in Richtung Duisburg über die A2 geleitet. In Richtung Dortmund führt die empfohlene Umleitung über die A2, A40 und A45. Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass sich je nach Tageszeit und Verkehrslage auch auf den Umleitungsstrecken Staus bilden können.

Zusätzlich bleibt die Verbindung von der A43, Fahrtrichtung Münster, auf die A42 in Richtung Duisburg bis Montagmittag gesperrt. Dort werden letzte Arbeiten am Tunnelanschluss und an der Fahrbahnanbindung durchgeführt. Erst danach wird auch diese Verbindung wieder freigegeben.

Hintergrund und Bedeutung der Arbeiten Der Tunnel Baukau ist Teil eines umfangreichen Umbaus im Autobahnkreuz Herne. Ziel ist es, den Verkehr leistungsfähiger und sicherer zu gestalten. Der Umbau der Verkehrsführung an diesem Wochenende ist ein wichtiger Schritt, um die Anbindung des neuen Tunnels an die A42 fertigzustellen.