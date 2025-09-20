AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

A44 bei Düsseldorf ab 22.9.: Wochenweise Vollsperrungen

A44 bei Düsseldorf ab 22.9.
Wochenweise Vollsperrungen

Die Autobahn GmbH erneuert im Herbst 2025 großflächig die Fahrbahn auf der A44 zwischen Meerbusch und Düsseldorf. Dafür sind in beiden Fahrtrichtungen längere Vollsperrungen notwendig, die jeweils mit Umleitungen verbunden sind.

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 20.09.2025
Als Favorit speichern
Autobahn A44 Sperrung
Foto: Aleksandr Golubev und filmfoto via Getty Images / Collage: Wittich

Von Montag, 22.09.2025, 22:00 Uhr, bis Montag, 29.09.2025, 05:00 Uhr, wird die A44 in Fahrtrichtung Mönchengladbach zwischen der Anschlussstelle Lank-Latum und der Anschlussstelle Düsseldorf-Messe/Arena voll gesperrt.

Zusätzlich ist die Auffahrt an der Anschlussstelle Lank-Latum betroffen. Zunächst von Montag, 22.09.2025, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 24.09.2025, 10:00 Uhr, in Fahrtrichtung Mönchengladbach und anschließend von Mittwoch, 24.09.2025, 10:00 Uhr, bis Montag, 29.09.2025, 05:00 Uhr, in beide Richtungen.

Die Umleitung für den Fernverkehr führt über die A44 Richtung Velbert bis zum Autobahndreieck Ratingen-Ost, von dort über die A3 in Richtung Köln bis zum Kreuz Hilden, weiter über die A46 nach Neuss und über die A57 in Richtung Krefeld bis zum Kreuz Meerbusch. Für den Nahverkehr wird eine kleinräumige Umleitung über Strümp eingerichtet. Auffahrten auf die A57 sind an der Anschlussstelle Bovert möglich.

Zweite Vollsperrung im Oktober

Die zweite Sperrung erfolgt in der Gegenrichtung. Von Dienstag, 21.10.2025, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 28.10.2025, 05:00 Uhr, ist die A44 in Fahrtrichtung Velbert ab dem Autobahnkreuz Meerbusch gesperrt.

Die großräumige Umleitung verläuft über die A57 in Richtung Köln bis zum Dreieck Neuss-Süd, weiter über die A46 in Richtung Wuppertal bis zum Kreuz Hilden und anschließend über die A3 in Richtung Oberhausen bis zum Dreieck Ratingen-Ost.

Umfangreiche Fahrbahnerneuerung

Im Rahmen der Bauarbeiten werden nach Angaben der Autobahn GmbH mehrere Fahrbahnabschnitte erneuert. Dazu zählen:

  • Erneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht über rund 93.000 Quadratmeter in kompakter Bauweise
  • Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf Brückenbauwerken über etwa 1.200 Quadratmeter
  • Erneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht über rund 15.000 Quadratmeter in der Anschlussstelle Lank-Latum und in Bereichen der Anschlussstelle Düsseldorf-Messe/Arena
  • Erneuerung der Gussasphaltdeckschicht auf der Flughafenbrücke über rund 35.500 Quadratmeter
  • Markierungs- und Demarkierungsarbeiten, Fugenarbeiten sowie zusätzliche Verkehrssicherungsmaßnahmen

Die Autobahn GmbH bezeichnet die Arbeiten als technisch anspruchsvoll, da neben Brücken auch zwei Tunnelbauwerke in den Bauabschnitt einbezogen sind.

Hintergrund zur Autobahn GmbH

Die Autobahn GmbH des Bundes ist seit dem 1. Januar 2021 für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und Finanzierung des rund 13.000 Kilometer langen Autobahnnetzes in Deutschland verantwortlich. Die Niederlassung Rheinland mit Sitz in Krefeld betreut etwa 1.200 Kilometer Strecke entlang der Rheinschiene und im westlichen Ruhrgebiet.