A7 bei Hamburg am Wochenende dicht: 55 Stunden Vollsperrung

Die Autobahn A7 ist von Freitag, 18. Juli 2025, 22 Uhr, bis Montag, 21. Juli 2025, 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zwischen HH-Schnelsen (AS 24) und dem Dreieck HH-Nordwest (AD 25) voll gesperrt.

In der Vorbereitung auf die Sperrung wird bereits ab Mittwoch, 16. Juli, 22 Uhr , der Hauptfahrstreifen in Richtung Nord reduziert. Die Verkehrsführung läuft dann bis Freitagabend nur zweistreifig durch den Tunnel.

Die Technik im Tunnel Schnelsen ist seit 2017 im Dauerbetrieb. Jetzt werden sämtliche IT-Komponenten sowie die Betriebs- und Verkehrstechnik modernisiert. Der Austausch erfolgt inklusive Integration neuer Software und anschließender Sicherheitsprüfungen. Um Zeit zu sparen, werden in der gleichen Sperrphase zusätzliche Bauarbeiten am Tunnel durchgeführt. Die Feuerwehr nutzt den Zeitraum außerdem für eine Großübung.

Da die Sperrung mitten in die Sommerferien fällt, ist mit stark erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Insbesondere im Bereich der Umleitungsstrecken rund um Neumünster , der A1-Norderelbbrücke sowie im innerstädtischen Hamburger Westen muss mit Verzögerungen gerechnet werden.

Die Maßnahme am Tunnel Schnelsen reiht sich in eine ganze Serie von Vollsperrungen ein, die bis Jahresende vorgesehen sind. Der Elbtunnel selbst wird im September, Oktober, November und Dezember jeweils an Wochenenden für 55 Stunden gesperrt. Auch im Hamburger Süden und Westen sind weitere Arbeiten geplant.