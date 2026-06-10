A7 bei Hamburg vom 12. bis 15.6.: Voll-Chaos wegen 55 Stunden Voll-Sperrung

Von Freitag, 12.6.2026, 22:00 Uhr, bis Montag, 15.6.2026, 5:00 Uhr, ist die Autobahn zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld in beide Richtungen gesperrt. Auch der Elbtunnel kann in diesem Zeitraum nicht genutzt werden.

Bereits ab 21:00 Uhr beginnen die Einschränkungen. Die Anschlussstellen entlang der Strecke werden nacheinander gesperrt. Betroffen sind Hamburg-Stellingen, Hamburg-Volkspark, Hamburg-Bahrenfeld, Hamburg-Othmarschen, Hamburg-Waltershof, Hamburg-Hausbruch und Hamburg-Heimfeld. Arbeiten an neuer Tunnelleitzentrale

Hintergrund der Sperrung sind umfangreiche Arbeiten an der Infrastruktur entlang der A7. Im Mittelpunkt steht die neue Tunnelleitzentrale, die im Zuge des achtstreifigen Ausbaus der Autobahn entsteht.

Während der Vollsperrung wird die Betriebstechnik des Elbtunnels in die neue Leitstelle integriert. Dafür müssen zentrale Systeme der Tunneltechnik umgestellt werden. Parallel nutzen weitere Projekte entlang der Strecke die Sperrpause für zusätzliche Arbeiten.

Betroffen sind unter anderem der Lärmschutztunnel Altona sowie die Hochstraße Elbmarsch im Bereich der K20. Dort wird die Verkehrsführung angepasst. Nach Angaben der Autobahn GmbH laufen zudem weitere Abstimmungen zu parallelen Maßnahmen auf der A7 und bei den Betriebsdiensten.

Umleitungen für den Fernverkehr Während der Sperrung wird der Verkehr großräumig umgeleitet. Die offizielle Strecke führt über die A1, die A21 und die B205. Die Umleitungen werden über elektronische Verkehrsanzeigen entlang der Autobahnen dargestellt.

Aus Süden kommend erfolgt die Ableitung ab dem Buchholzer Dreieck beziehungsweise Horster Dreieck über das Maschener Kreuz auf die A1. Anschließend führt die Route über die A21 und die B205 zurück zur A7 bei Neumünster-Süd. Verkehr aus Richtung Norden wird ab Neumünster-Süd über die B205 und die A21 auf die A1 geleitet. Von dort geht es über das Maschener Kreuz zurück auf die A7 Richtung Süden.

Umleitung über A1, A21 und B205

Ableitung aus Süden ab Buchholzer oder Horster Dreieck

Führung aus Norden ab Neumünster-Süd

Anzeige der Routen über elektronische Verkehrstafeln

Elbtunnel während der Sperrung nicht erreichbar

Einschränkungen für Verkehr und Schwertransporte Der betroffene Abschnitt gehört zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Deutschland. Entsprechend dürfte sich der Verkehr auf die Ausweichstrecken und das Hamburger Stadtgebiet verlagern.

Besonders betroffen sind Großraum- und Schwertransporte. Für diese Fahrzeuge ist eine Durchfahrt während der Vollsperrung nicht möglich. Die Autobahn GmbH empfiehlt, frühzeitig Rast- und Parkanlagen anzufahren und dort zu warten.

Weitere Details zu zusätzlichen Umleitungsstrecken und regionalen Ausweichrouten sollen nach Angaben der Autobahn GmbH in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.