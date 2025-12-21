A7-Stau Richtung Österreich: Ab 2026 gibt es hier Abfahrtsverbote

Die neue Anordnung greift, sobald sich auf der A7 in Fahrtrichtung Österreich zwischen der Anschlussstelle Nesselwang und dem Grenztunnel Füssen ein Stau bildet. In diesem Fall tritt ein zeitweiliges Durchfahrtsverbot für den Ausweichverkehr in Kraft. Ziel ist es, den Verkehr auf der Autobahn zu halten und die angrenzenden Gemeinden zu entlasten.

Betroffen sind Abschnitte im Bereich der Anschlussstelle Nesselwang auf den Kreisstraßen OAL 23 und OAL 1 sowie im Raum Füssen auf der Kemptener Straße, der Froschenseestraße und der Bundesstraße 16. Lediglich der direkte Rückweg auf die A7 bleibt erlaubt.

Entlastung für Ortsdurchfahrten Das Landratsamt begründet die Maßnahme mit der hohen Belastung der südlichen Landkreisgemeinden bei Blockabfertigungen am Grenztunnel Füssen. Besonders in Füssen, Pfronten und Nesselwang kam es in der Vergangenheit regelmäßig zu starkem Ausweichverkehr, verbunden mit Lärm, Abgasen und stockendem Verkehr in den Ortszentren.

Landrätin Maria Rita Zinnecker erklärte, die Anordnung solle die Einwohner der betroffenen Gemeinden spürbar entlasten. Die Initiative ging von den betroffenen Kommunen aus, die wiederholt auf die negativen Folgen der Umfahrungen hingewiesen hatten.

Umsetzung Anfang 2026 Die Durchfahrtsverbote werden erst wirksam, sobald die neuen Verkehrszeichen aufgestellt sind. Dies soll nach Angaben des Landratsamts Anfang 2026 erfolgen. Die Polizei wird die Einhaltung kontrollieren und Fahrzeuge bei Bedarf zurückweisen.

Da die Regelung erst mit der Beschilderung greift, ist der Feiertagsverkehr zu Weihnachten und Neujahr noch nicht betroffen. Das Landratsamt verweist auf vergleichbare Regelungen in den Landkreisen Rosenheim und Berchtesgadener Land, wo ähnliche Maßnahmen bereits zu Entlastungen geführt haben.

Erweiterung durch Nachbarlandkreis geplant Für eine abgestimmte Verkehrslenkung im südlichen Allgäu plant der Landkreis Oberallgäu ergänzende Maßnahmen an der Anschlussstelle Oy-Mittelberg. Ziel ist eine koordinierte Steuerung des Reiseverkehrs im Bereich der deutsch-österreichischen Grenze.