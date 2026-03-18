A7 von 20 - 23.3. bei Hamburg dicht: Doppel-Sperrung für 55 und 31 Stunden

Die Autobahn wird zunächst von Freitag, 20.03.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 05:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen (26) und Hamburg-Heimfeld (32) vollständig gesperrt. Diese Hauptsperrung dauert 55 Stunden.

Innerhalb dieses Zeitraums wird der gesperrte Bereich zusätzlich ausgeweitet. Von Samstag, 21.03.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 05:00 Uhr gilt eine zweite Sperrphase. Dann ist die A7 weiter nördlich bereits ab dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest (25) gesperrt. Diese erweiterte Sperre dauert 31 Stunden.

Zahlreiche Arbeiten während der Hauptsperrung Die Autobahn GmbH nutzt dieses Wochenende, um mehrere Bau- und Wartungsarbeiten gleichzeitig umzusetzen. Dazu gehören Arbeiten im Bereich des künftigen Lärmschutztunnels Altona sowie im Umfeld des Elbtunnels und entlang der Strecke.

Während der Sperrung entstehen neue Leitungstrassen und Kabelverbindungen. Außerdem werden an Verkehrszeichenbrücken neue Anzeigenfelder installiert. Diese Technik ist Teil der Vorbereitung für die spätere Inbetriebnahme der Weströhre des Tunnels Altona.

Erweiterte Sperrung ab Samstagabend Innerhalb dieser 55 Stunden wird der gesperrte Abschnitt für eine kürzere Phase noch einmal verlängert. Der Grund liegt im Tunnel Stellingen. Dort werden IT-Komponenten ausgetauscht, die Steuerungssoftware aktualisiert und Fahrbahnmarkierungen erneuert.

Ein Teil der Anschlussstellen wird zudem schon vor Beginn der Hauptsperrung geschlossen. Ab 20.03.2026 um 21:00 Uhr werden nach und nach die Rampen an mehreren Anschlussstellen gesperrt.

Dazu gehören unter anderem

• Hamburg-Volkspark

• Hamburg-Bahrenfeld

• Hamburg-Othmarschen

• Hamburg-Waltershof

• Hamburg-Hausbruch

• Hamburg-Heimfeld

Am 21.03.2026 ab 21:00 Uhr folgen weitere Rampensperrungen, unter anderem an Hamburg-Stellingen und Hamburg-Eidelstedt.

Fernverkehr wird großräumig umgeleitet Während der Sperrung führt die offizielle Umleitung für den überregionalen Verkehr über A1, A21 und B205. Fahrzeuge aus Richtung Süden werden bereits am Buchholzer Dreieck (43) beziehungsweise am Horster Dreieck (40) auf die A1 geleitet. Von dort geht es über das Maschener Kreuz (39) weiter Richtung Norden.

Der Verkehr aus Richtung Norden wird ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd (15) über die B205 zur Umleitungsstrecke geführt. LED-Anzeigen entlang der Autobahn weisen auf die Umleitung hin.

Zusätzliche Einschränkungen an der Anschlussstelle Bahrenfeld Parallel zu der Autobahnsperrung finden an der Anschlussstelle Hamburg-Bahrenfeld Straßenbauarbeiten statt. Im Bereich Osdorfer Weg werden Leitungs- und Kabeltrassen gebaut.

Zwischen 20.03.2026 und 23.03.2026 sind mehrere Abbiegespuren sowie Ein- und Ausfahrten zeitweise gesperrt. Der Verkehr wird dort teilweise nur einstreifig geführt.

Schwertransporte und Busverkehr betroffen Großraum- und Schwertransporte können den gesperrten Abschnitt nicht passieren. Entlang der Strecke sind deshalb mehrere Parkmöglichkeiten ausgewiesen, darunter die Rastplätze Aalbek, Harburger Berge, Holmmoor, Seevetal, Steinburg und Rosengarten.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Buslinien 150, 250 und 611 werden während der Sperrung über die Elbbrücken umgeleitet. Fahrplanänderungen veröffentlicht der Hamburger Verkehrsverbund.