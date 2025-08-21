A8 ab 22.8. für 57 Stunden gesperrt: Megabaustelle legt Ferienverkehr lahm

Die Sperrung beginnt am Freitag, 22. August 2025, um 20:00 Uhr und dauert bis Montag, 25. August 2025, um 05:00 Uhr. Grund ist eine dringend notwendige Sanierung der Fahrbahndecke innerhalb des Großprojekts "Enztalquerung", das den Ausbau der A8 auf sechs Spuren umfasst. Die Gegenrichtung nach Stuttgart ist von der Sperre nicht betroffen.

Umleitungen für Fern- und Regionalverkehr Für den überregionalen Verkehr, insbesondere mit dem Ziel Mannheim oder Frankfurt, empfiehlt die Autobahn GmbH eine großräumige Umleitung: Ab dem Autobahndreieck Leonberg führt die Route über die A81 und die A6 bis zum Autobahnkreuz Walldorf. Dort kann die Fahrt wieder in Richtung Karlsruhe fortgesetzt werden.

Der regionale Verkehr wird ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd über die B10 und B294 zurück zur A8 geleitet. Die ausgeschilderte Route verläuft über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die B10, anschließend über Mühlacker, Ötisheim und Ölbronn-Dürrn zur B294 und schließlich zur Anschlussstelle Pforzheim-Nord. Die Autobahn GmbH appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, den offiziellen Umleitungen zu folgen und Navigationsgeräte auszuschalten, um Schleichverkehre und zusätzliche Belastungen in Wohngebieten zu vermeiden.

Hintergrund: Projekt "Enztalquerung" bis Ende 2027 Der rund 4,8 Kilometer lange Abschnitt zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd zählt zu den neuralgischen Punkten im deutschen Fernstraßennetz. Im Zuge des Ausbaus entstehen acht neue Brückenbauwerke, die Anschlussstelle Pforzheim-Ost wird komplett neu gestaltet. Zudem entsteht mit der PWC-Anlage Enztal-Süd eine neue Rastmöglichkeit mit zusätzlichen Lkw-Stellplätzen.

Mit der Maßnahme soll vor allem die sogenannte "Pforzheimer Senke" verkehrssicherer gestaltet werden. Die Gefällestrecken und der bislang enge Querschnitt gelten als besonders unfallträchtig. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist nach aktuellem Stand für Ende 2027 vorgesehen.