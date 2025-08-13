AMS Kongress
A8 bei Neunkirchen ab 14.8.: Mehrtägige Vollsperrung in Richtung Luxemburg

A8 bei Neunkirchen ab 14.8.2025
Mehrtägige Vollsperrung in Richtung Luxemburg

Autofahrer im Saarland müssen sich ab Mitte August auf der Autobahn A8 in Richtung Luxemburg auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Autobahn A8 Sperrung
Von Donnerstag, 14.08.2025, etwa 20.00 Uhr, bis Montag, 18.08.2025, gegen 05.00 Uhr, wird die A8 in Fahrtrichtung Luxemburg zwischen den Anschlussstellen Kohlhof (26) und Neunkirchen-Oberstadt (24) voll gesperrt.

Die Maßnahme ist notwendig, um im bestehenden Baustellenbereich Umbauten vorzunehmen und gleichzeitig die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Kohlhof und Wellesweiler zu sanieren. Der überregionale Verkehr wird ab der Anschlussstelle Kohlhof über die L 114 (Limbacher Straße) und die Zweibrücker Straße durch Furpach zur Anschlussstelle Oberstadt umgeleitet.

Auch der regionale Verkehr nach Neunkirchen nutzt diese Strecke. Die Autobahn GmbH empfiehlt, frühzeitig zu planen, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und Verkehrsmeldungen zu beachten. Der Termin steht unter dem Vorbehalt geeigneter Witterung.

Teil eines groß angelegten Ausbauprojekts

Die Sperrung ist ein weiterer Schritt im mehrjährigen Ausbau der A8 zwischen Neunkirchen-Oberstadt und dem Autobahnkreuz Neunkirchen. Der rund sechs Kilometer lange Abschnitt wird bis 2031 umfassend erneuert. Neben einer komplett neuen Fahrbahnkonstruktion entstehen moderne Entwässerungsanlagen, neue Lärmschutzwände und insgesamt neun Ersatzneubauten von Brückenbauwerken.

Beide Richtungsfahrbahnen erhalten künftig zwei durchgängige Fahrstreifen mit Standstreifen. Die Fahrbahnbreite wird auf mindestens zwölf Meter erweitert, was mehr Sicherheit und bessere Arbeitsbedingungen für den Straßenbetriebsdienst schafft. Zusätzlich wird lärmreduzierender Asphalt verlegt, um die Belastung für Anwohner zu senken.

Karte A8 Sanierung Saarland
Die Karte zeigt den umfangreichen Sanierungsabschnitt der A8.

Aktueller Baufortschritt

Im laufenden ersten Bauabschnitt werden derzeit die südliche Landertalbrücke und die Kasbruchtalbrücke ersetzt. Zudem entstehen neue Lärmschutzwände im Bereich Furpach West. Diese Arbeiten sind so organisiert, dass der Verkehr auf der A8 größtenteils in beiden Richtungen mit jeweils zwei Fahrstreifen fließen kann. Für den Auf- und Abbau der Baustellenführung sowie bestimmte Bauphasen – wie jetzt im August – sind jedoch zeitlich begrenzte Vollsperrungen unvermeidbar.

Nach Abschluss dieses Abschnitts folgen der Ausbau von Furpach bis Kohlhof (Bauabschnitt zwei) und von Kohlhof bis zum Autobahnkreuz Neunkirchen (Bauabschnitt drei). Die vollständige Fertigstellung ist für das Jahr 2031 vorgesehen.