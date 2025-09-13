Ab sofort Sperrung am Gambacher Kreuz: 10 Tage Nadelöhr für Lkw und Pendler

Die Rampe von der A45 aus Richtung Hanau auf die A5 nach Frankfurt ist dann für eine Woche gesperrt. Geplant ist, dass die Strecke am Samstag, 20.09.2025, gegen 15.30 Uhr wieder freigegeben wird.

Das Autobahnkreuz, wo sich A5 und A45 treffen, gehört zu den meistbefahrenen Punkten in Mittelhessen. Viele Pendler aus dem Raum Gießen, die nach Frankfurt unterwegs sind, spüren die Sperre sofort.

Der Grund für die Vollsperrung ist die Erneuerung der Fahrbahnoberflächen an der Rampe. Durch die hohe Belastung haben sich Spurrinnen und Risse gebildet, die jetzt beseitigt werden. Die Arbeiten sind Teil eines Gesamtprojekts, das in drei Bauabschnitte unterteilt ist. Der erste Abschnitt ist bereits abgeschlossen, der dritte folgt bis Ende September.

Umleitungen für Autofahrer und Lkw Für Autofahrer aus dem Raum Gießen, die nach Frankfurt unterwegs sind, bleibt der Umweg überschaubar. Die Autobahn GmbH hat Behelfsabfahrten im Kreuz eingerichtet, die während der gesamten Sperrzeit genutzt werden können.

Lkw müssen dagegen mehr Zeit einplanen. Der Schwerverkehr fährt zunächst auf der A45 bis zur Anschlussstelle Münzenberg, wendet dort und fährt dann zurück zum Gambacher Kreuz. Erst dort ist die Auffahrt auf die A5 Richtung Basel wieder möglich.