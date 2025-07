Abknickende Vorfahrt: Wer darf zuerst fahren. Rot oder gelb.

Fahrzeuge, die sich auf der Vorfahrtsstraße befinden, haben grundsätzlich Vorrang – unabhängig davon, ob sie dem abknickenden Verlauf folgen oder geradeaus fahren und damit die Vorfahrtsstraße verlassen. Der Vorrang gilt gegenüber allen Fahrzeugen, die aus den Nebenstraßen kommen. Fahrzeuge auf den Nebenstraßen müssen in jedem Fall warten, bis der Verkehr auf der Vorfahrtsstraße durch ist. Erst danach dürfen sie in die Kreuzung einfahren.

In dieser Konstellation greift nicht "rechts vor links", sondern die allgemeine Regel für Linksabbieger (§ 9 StVO): Fahrzeug B muss dem entgegenkommenden Fahrzeug A Vorrang gewähren, da B die Vorfahrtstraße verlassen möchte und dabei die Spur von A kreuzt.

Auch wenn beide Fahrzeuge formal auf der Vorfahrtsstraße sind, gelten in solchen Fällen die bekannten Grundsätze des Abbiegens – mit Vorrang des Gegenverkehrs.

So erkennt man eine abknickende Vorfahrt

Eine abknickende Vorfahrt liegt vor, wenn die Hauptstraße an einer Kreuzung nicht geradeaus weiterführt, sondern einen Knick macht. Dies wird durch das Verkehrszeichen 306 ("Vorfahrtstraße") in Kombination mit dem Zusatzschild 1002 angezeigt. Auf dem Zusatzschild zeigt eine dicke Linie den Verlauf der Vorfahrtsstraße an, dünnere Linien stehen für die untergeordneten Nebenstraßen.