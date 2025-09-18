Absatzkrise bei VW: eine Woche Stillstand im Bulli-Werk Hannover

Während der niedersächsischen Herbstferien vom 13. bis 25. Oktober 2025 wird im Werk Hannover für eine Woche keine Fertigung stattfinden. "Diese Maßnahme schafft die notwendige Flexibilität, um die Produktionsplanung an die veränderte Marktnachfrage anzupassen", erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber auto motor und sport.

Schwache Nutzfahrzeug-Nachfrage Der europäische Markt für leichte Nutzfahrzeuge sei rückläufig, zugleich wachse der Absatz elektrischer Modelle langsamer als erwartet. "Wir rechnen auch für die kommenden Monate weiterhin mit einer wettbewerbsintensiven Situation in den Märkten, gleichzeitig verfolgen wir konsequent unser Ziel, gemeinsam mit unseren Handelspartnern die Marktperformance zu stärken", so der Sprecher. VW bietet Transporterkunden in Deutschland zurzeit unter dem Titel "Macher Wochen" hohe Rabatte und niedrige Leasingraten an. Die Aktion läuft bis 30. September 2025.

ID. Buzz und Multivan betroffen Besonders der E-Bulli ID. Buzz sowie der Multivan leiden unter geringer Nachfrage. Nach Angaben der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung werden die Schließtage über die Überstundenkonten der Beschäftigten ausgeglichen. Das Werk in Hannover gilt als Hauptsitz von Volkswagen Nutzfahrzeuge und ist zugleich das Zentrum der legendären Bulli-Baureihe.