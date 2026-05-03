Alpina-Zukunft: BMW plant mit kompletter Modellpalette

Die Marke Alpina gehört jetzt vollständig zum Autobauer BMW. An der Philosophie der Marke soll sich allerdings nichts ändern. BMW verspricht, die Kombination aus hoher Leistung und ausgeprägtem Langstreckenkomfort beizubehalten. Damit erhält Alpina neben den Modellen aus der M GmbH eine eigene Spielwiese.

Ganz viele SUV-Modelle Welche Modelle konkret unter dem Alpina-Label auffahren werden, lässt BMW bislang aber offen. Erste Optionen deuten Patentanmeldungen an, die die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft bereits getätigt hat. So sind in der Datenbank der World Intellectual Property Organization (WIPO) Einträge zu einem XB3, aber auch die Kürzel XB4, XB5, XB6 und XB7 sowie zu einem XB8 zu finden.

Folgt man der bislang unter Alpina (Buchloe) verfolgten Namensgebung würde das Anfang April 2026 eingetragene Kürzel XB3 für einen SUV mit Benziner stehen. Von Alpina selbst gab es nur den XD3 – also einen starken SUV mit Dieselmotor. Der neue XB3 könnte beispielsweise den ausgelaufenen BMW X3 M ersetzen.

Ende April 2026 haben sich die Bayern das Kürzel XB8 schützen lassen. Da es im BMW-Programm keine Achter- und auch keine X8-Baureihe gibt, könnte es dabei auf einen Nachfolger für den XM hinauslaufen. Ebenfalls angemeldet zum Patentschutz wurden, wie bereits erwähnt, die Kürzel XB4, XB5, XB6 und XB7. Auch diese würden nach bisheriger Nomenklatur für Alpina-Benziner-Versionen der BMW-Baureihen X4, X5, X6 und X7 stehen.

Von B4 bis B8 Doch auch abseits der SUV-Welt, scheint BMW Alpina-Modelle zu planen. Der erste neue BMW Alpina dürfte der B7 auf Basis des gerade erst aufgefrischten 7er werden. Schützen lassen haben sich die Bayern aber auch B4, B5 und B8. Alle Modellbezeichnungen wurden unter der Nizza-Klasse 12 eingetragen und sind damit für die Verwendung an Fahrzeugen und Fahrzeugteilen vorgesehen.

Sollte zu jeder Modellbezeichnung auch ein Auto kommen, würde BMW Alpina zu einem echten Vollsortimenter. Allerdings muss nicht aus jeder markenrechtlich geschützten Typ-Bezeichnung auch tatsächlich ein Serienmodell werden. Vielleicht hat sich BMW hier einfach nur vorsorglich mit der kompletten Nomenklatur eingedeckt.