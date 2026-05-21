Hoffnungslos überladenes Gespann: Und plötzlich war es ein 7-Tonner

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Alland wurden am 19. Mai 2026, gegen 10:00 Uhr, auf einen Klein-Lkw mit Anhänger auf der österreichischen A 1, Westautobahn, im Gemeindegebiet von Außermanzing, in Fahrtrichtung Wien aufmerksam.

Das Gespann war offensichtlich überladen und entsprechend nur mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h unterwegs. Die Polizisten folgten dem Transporter und leiteten das Fahrzeuggespann bei der Abfahrt Altlengbach von der Autobahn ab. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Anhängelast des Zugfahrzeuges um 251 Prozent überschritten wurde. Der dreiachsige Plattformanhänger war mit Metallelementen beladen.

Anhänger bringt über 7 Tonnen auf die Waage Die anschließende Gewichtskontrolle ergab ein Gesamtgewicht des Anhängers von 7.020 Kilogramm. Die maximale Anhängelast des Zugfahrzeugs lag bei 2,8 Tonnen. Darüber hinaus stellten die Beamten 13 nicht funktionierende Leuchten am Anhänger fest.

Dem 53-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bezirk Gänserndorf wurde die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung des gesetzmäßigen Zustandes untersagt. Das Kennzeichen des Anhängers wurde vorläufig zu Sicherungszwecken abgenommen. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Der Fahrzeugführer wurde zudem bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Wie es um die Gesamtmasse des Zuges bestellt war, lässt die Meldung der Landespolizeidirektion Niederösterreich offen. Mit dem B-Führerschein gilt auch in Österreich ein maximales Zuggesamtgewicht von 4,25 Tonnen. Mit dem BE-Schein dürfen es maximal 7 Tonnen sein. Erst mit der Klasse CE1, dem kleinen Lkw-Führerschein, dürfen es bis zu 12 Tonnen sein.