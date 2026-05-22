NASCAR: Legende Kyle Busch verstirbt auf tragische Weise

Kein anderer Fahrer bewegte die NASCAR in den letzten 22 Saisons so sehr wie Kyle Busch. Der aus Las Vegas stammende Pilot war von Anfang an mit riesigem Talent gesegnet, gleichzeitig baute er sich aber auch den Ruf eines Rebellen auf. Nachdem Busch durch die Nachwuchsserien gestürmt war, gab er 2005 sein Vollzeit-Debüt in der höchsten NASCAR-Liga namens Cup. Dort repräsentierte er direkt zu Beginn mit Hendrick Motorsports ein Spitzenteam.

Seine Draufgänger-Mentalität sollte hierbei immer wieder für Probleme sorgen. Selbst der ältere Bruder Kurt, Cup-Meister des Jahres 2004, geriet regelmäßig in sein Visier. Nach einem Crash 2007 herrschte zwischen den beiden sogar ein Jahr Funkstille. Bruder Kurt war trotzdem voll des Lobes und sagte einst: "Kyle hat mehr Talent als ich." Wirklich ikonisch wurde Kyle Buschs Karriere dann durch einen mutigen Wechsel vor der Saison 2008.

Das noch junge Toyota-Programm übernahm den beim Topteam in Ungnade gefallenen Busch – und wurde schnell mit Siegen belohnt. Die Kombination aus dem kontroversen Talent und den japanischen Neulingen hätte kaum besser passen können. Denn Toyota war zunächst ziemlich unbeliebt, weil man die stolzen US-Marken ärgerte. Regelmäßige Siege ließen die zahlreichen Kritiker schließlich mürrisch zurück.

NASCAR Der plötzliche Tod von Kyle Busch erschüttert die NASCAR-Gemeinde. Er war zwar für eine streitlustige Ader bekannt, aber verdiente sich die Erfolge auch durch harte Arbeit.

NASCARs letzter echter Typ Die Krönung sollte allerdings länger auf sich warten lassen. Erst 2015 reckte Busch den Meisterpokal in die Luft. Die Vorgeschichte machte dieses Happy-End umso mehr zu einem Märchen. Beim Saisonauftakt in Daytona hatte sich Busch noch am Bein schwer verletzt und musste mehrere Rennen aussetzen. Das Playoff-System, das ihm zuvor immer mal wieder zum Verhängnis geworden war, rettete Busch damals. Im selben Jahr wurde außerdem Sohn Brexton geboren.

2019 legte der Nevada-Racer seinen zweiten und letzten Titel nach. Dank eines fulminanten Siegs beim Finale konnte er die Konkurrenz damals schocken. Parallel zu den Titeln und der Familiengründung mit Ehefrau Samantha wurden die oft zitierten "KFB"-Momente ("Kyle f****** Busch") weniger. Bis dahin hatte er sich beispielsweise geprügelt und sarkastische Spitzen gegen die Rennleitung erlaubt. Auch wegen der zahlreichen Siege in den drei nationalen Ligen entstand ein Mythos: Entweder hasst oder liebt man Kyle Busch.

Nach der Saison 2022 endete die Anstellung bei Toyotas Toptruppe Joe Gibbs Racing, welche Busch unter anderem die legendären M&M'S-Designs aufpinselte. Der Champion wagte den Neuanfang im Team von Richard Childress. Dessen Autos fuhr allen voran der wohl größte Fahrermythos der NASCAR: Dale Earnhardt. Seitdem hat RCR jedoch den Anschluss verloren. Bis zu seinem Tod konnte Kyle Busch dort nur drei weitere Rennen gewinnen (zuletzt: 2023 in Illinois).

NASCAR Erst am vergangenen Wochenende gewann Busch ein Rennen der dritten NASCAR-Division. Seine Botschaft lässt erschaudern: Man soll jeden Sieg so feiern, als ob es der letzte wäre.

Vom "Rowdy" zum Elder Statesman Trotz der Flaute in der ersten Liga konnte Busch den Rekord der meisten Siege im Profibereich weiter ausbauen. Er gewann jüngst speziell Drittliga-Gaststarts. Generell lag ihm die Division mit Pick-up-Optik am Herzen. Sein mittlerweile eingestelltes Team hält bis heute den Rekord der meisten Siege und Meisterschaften. Als Fahrer gewann Kyle Busch 63 Cup-, 102 Zweitliga- (Meistertitel 2009) und 69 Drittliga-Rennen. Zweimal konnte er an einem Wochenende alle Siege holen.

Bei der Statistik der zusammenaddierten nationalen Erfolge liegt Busch wohl für immer uneinholbar vorne. Nur beim Daytona 500 wollte es dafür nie klappen. Dass der Hunger noch lange nicht erloschen war, bewiesen zudem lokale Wettbewerbe. Busch probierte sich gerne in Breitensport-Formaten aus. Jüngst fuhr er ein Rennen gegen seinen ähnlich talentierten Sohn Brexton. Das wäre in Europa quasi undenkbar.

Kurz vor seinem Tod plante Busch sogar, für das Breitensport-Team seines früheren Erzrivalen Dale Earnhardt Junior anzutreten. Diese Anekdote zeigt plakativ, wie Busch über die letzten Jahre gereift ist. Dass er trotzdem noch nach Siegen Buh-Rufe kassierte, machte ihm nichts aus. Sein Markenzeichen war ein tiefes Verbeugen samt der schwarz-weiß-karierten Flagge. Den Spitznamen "Rowdy" ließ Busch auf Getränkedosen und Merchandise drucken – ganz der US-amerikanische Geschäftsmann.

NASCAR Kyle Busch hinterlässt seine Ehefrau Samantha, mit der er seit 2010 verheiratet war, seinen elfjährigen Sohn Brexton und seine vierjährige Tochter Lennix (Bild).



Keine Angabe zur Todesursache Am Donnerstag endete sein bewegtes Leben vorzeitig. Gemeinsam erklärten die Familie, das Team und die Serie: "Unsere gesamte NASCAR-Community ist untröstlich über den Verlust von Kyle Busch. Als zukünftiges Mitglied der Hall of Fame war Kyle ein außergewöhnliches Talent – so eines, das nur einmal pro Generation auftaucht. Er war kämpferisch, leidenschaftlich, unglaublich talentiert und ihm lagen der Sport sowie die Fans zutiefst am Herzen."

"Während einer Karriere, die sich über mehr als zwei Jahrzehnte erstreckte, stellte Kyle Rekorde bei Siegen in den nationalen Rennserien auf, gewann Meisterschaften auf NASCARs höchster Ebene und förderte als Teambesitzer in der Truck Series die nächste Generation von Fahrern. Sein scharfer Humor und sein unbändiger Wettbewerbsgeist schufen eine tiefe emotionale Verbindung zu Rennfans jeden Alters."

Die Familie machte keine Angaben zum Grund der Krankenhaus-Einlieferung und des anschließenden Ablebens. Vor einigen Tagen litt Kyle Busch jedoch selbstbekundet unter schweren Atemwegsproblemen. Die US-Agentur "AP" vermeldete, dass der 41-Jährige bei Simulatorarbeit für Chevrolet kollabiert sei. Das offizielle Statement richtete tröstende Schlussworte aus: "Unsere Gedanken sind bei Samantha, Brexton und Lennix, bei den Eltern von Kyle und Samantha, bei Kurt sowie bei Kyles gesamter Familie, Richard und Judy Childress, allen bei Richard Childress Racing, seinen Teamkollegen, Freunden und Fans."