Youngtimer-Cabrios ab 5.000 Euro: Sechs Klassiker im Überblick

Der Audi TT Roadster der ersten Generation (8N) wurde von 1999 bis 2006 produziert und gilt als Designikone seiner Zeit. Mit seinem minimalistischen Stil setzte er Maßstäbe, die bis heute Bestand haben. Unter der Haube arbeitet ein robuster 1,8-Liter-Turbomotor mit bis zu 180 PS. Besonders beeindruckend ist die Verarbeitungsqualität: Aluminium-Akzente und enge Spaltmaße zeugen von Audis Anspruch an Perfektion.

Technisch überzeugt der TT mit einer steifen Karosserie und gutem Federungskomfort. Schwächen sind selten, doch Pixelfehler im Bordcomputer oder Probleme mit dem Serienradio können auftreten. Wer auf den Allradantrieb verzichtet, spart Gewicht und Kosten – eine clevere Wahl für Puristen.

Alfa Romeo Spider (Typ 916): Italienische Eleganz Der Alfa Romeo Spider des Typs 916 (1994–1998) verkörpert italienisches Design in Reinform. Pininfarina zeichnete für die Linien verantwortlich, die auch heute noch begeistern. Motorseitig stehen Vierzylinder mit Twin-Spark-Technologie oder ein kraftvoller V6 zur Wahl.

Typische Schwachstellen sind eine rupfende Kupplung beim V6 sowie klappernde Seitenscheiben. Dank verzinkter Karosserieteile ist Rost kein großes Problem, doch das Verdeck sollte genau geprüft werden. Der Spider überzeugt durch sein agiles Fahrverhalten und ein Interieur voller Charme.

Mazda MX-5 NA: Der Roadster-Klassiker Der Mazda MX-5 NA (1989–1997) hat den Roadster-Markt revolutioniert. Mit einem Gewicht von unter einer Tonne bietet er puren Fahrspaß ohne Schnickschnack. Der längs eingebaute Vierzylinder liefert je nach Variante zwischen 90 und 131 PS an die Hinterräder.

Rost an Schwellern und hinteren Radhäusern ist ein häufiger Schwachpunkt, ebenso wie Verschleiß an der Zündanlage. Dennoch bleibt der MX-5 ein unkomplizierter Begleiter mit hoher Ersatzteilverfügbarkeit – ideal für Einsteiger in die Cabrio-Welt.

Mercedes SLK 230 Kompressor: Ingenieurskunst aus Stuttgart Mit seinem innovativen Vario-Dach setzte der Mercedes SLK neue Maßstäbe bei Kompaktroadstern. Der von 1996 bis 2000 gebaute SLK 230 Kompressor kombiniert sportliche Fahrleistungen mit einem Hauch von Luxus. Der Kompressormotor leistet kraftvolle 193 PS.

Das elektrohydraulische Dach funktioniert meist zuverlässig, doch Defekte an Mikroschaltern oder Hydraulikzylindern können teuer werden. Rost ist weniger problematisch als bei anderen Modellen der Ära, doch Verschleiß am Fahrwerk sollte beachtet werden.

Peugeot 306 Cabrio: Französischer Chic Das Peugeot 306 Cabrio (1994–2002) verbindet Pininfarina-Design mit alltagstauglicher Technik. Besonders beliebt sind Sondermodelle wie "Roland Garros" oder "Saint Tropez", die mit exklusiven Details punkten.

Schwachstellen sind korrodierte Auspuffanlagen sowie Probleme mit der Verdeckmechanik bei älteren Exemplaren. Dennoch bleibt das Modell dank seiner Zuverlässigkeit und günstigen Preise eine attraktive Wahl für Cabrio-Fans.

Saab 9-3 Cabriolet: Nordischer Charakter Das Saab 9-3 Cabriolet (1998–2003) steht für skandinavische Eigenständigkeit und technische Raffinesse. Die Turbo-Motoren bieten Leistungsspektren von 150 bis zu beeindruckenden 225 PS in der Viggen-Version.

Rost an Federbeindomen oder Schwellerkanten kann auftreten, doch insgesamt überzeugt das Modell durch seine Langlebigkeit und hohen Komfortstandard. Besondere Editionen wie die "Anniversary" oder "Aero" heben sich durch sportliche Details hervor.