Am ersten Ferienstau-Wochenende (3. - 5.7.): A2 Richtung Hannover komplett gesperrt

Die Autobahn Westfalen saniert zwischen dem Kamener Kreuz und der Anschlussstelle Hamm die Fahrbahn in Richtung Hannover. Dafür wird der betroffene Abschnitt von Freitag (3.7.2026), 21:00 Uhr, bis Montag, (6.7.2026), 5:00 Uhr, vollständig gesperrt.

Besonderer Fahrbahnbelag macht Vollsperrung erforderlich Die A2 gehört zu den wichtigsten Ost-West-Verbindungen Deutschlands und verbindet das Ruhrgebiet unter anderem mit Niedersachsen und Berlin. Da die Arbeiten zu Beginn der Ferienreisezeit stattfinden, dürfte sich der Verkehr auch auf benachbarte Autobahnen verlagern.

Erneuert wird der offenporige Asphalt, der aufgrund seiner lärmmindernden Eigenschaften auch als Flüsterasphalt bekannt ist. Nach Angaben der Autobahn Westfalen kann dieser Belag nicht abschnittsweise im laufenden Verkehr eingebaut werden. Deshalb muss die Strecke während der Arbeiten vollständig gesperrt werden.

Diese Umleitungen gelten während der Sperrung Der Fernverkehr wird bereits am Dreieck Bottrop auf die A31 und anschließend auf die A30 geleitet. Alternativ können Autofahrer die A1, A44 und A33 nutzen. Für den regionalen Verkehr ist eine Umleitung über die A1 bis zur Anschlussstelle Kamen eingerichtet. Von dort führt die Bedarfsumleitung U67 durch Bönen zurück zur A2.

Auf den Ausweichstrecken kann es somit zu höherem Verkehrsaufkommen und längeren Fahrzeiten kommen.

Weitere Arbeiten auf der A2 folgen Die Sanierung betrifft zunächst ausschließlich die Fahrtrichtung Hannover. Nach Abschluss dieser Arbeiten soll auch die Fahrbahn in Richtung Oberhausen erneuert werden. Einen Termin dafür hat die Autobahn Westfalen bisher nicht bekannt gegeben.