Bank in Australien Keine Auto-Kredite für Verbrenner

Eine australische Bank vergibt von 2025 an keine Kredite mehr für Fahrzeuge, die mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden. Wie die Bank Australia mitteilt, möchten sie mit der Aktion einen "Beitrag zum Schutz des Klimas und zukünftiger Generationen" leisten.

Nach Aussage von Sasha Courville, Chief Impact Officer, ist das Datum gewählt, "weil der Wechsel zu Elektrofahrzeugen schnell erfolgen muss". Auch Neuwagen mit Hybridantrieb werden von 2025 an nicht mehr finanziert. Allerdings bietet Bank Australia weiterhin Kredite für Gebrauchtwagen mit Verbrennungsmotoren an. Jedoch nur, so die Bank, bis sich im Land ein tragfähiger und florierender Markt für E-Fahrzeuge etabliert habe.

Die genossenschaftlich organisierte Bank zählt rund 180.000 Mitbesitzer. In ihrem Finanzbericht für das Jahr 2021 ist die Bilanzsumme auf 8,5 Milliarden australische Dollar (5,9 Milliarden Euro) gestiegen, der Gewinn nach Steuern betrug 40,7 Millionen australische Dollar. Die größte australische Bank ist die Commonwealth Bank of Australia; sie hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 10,18 Milliarden australische Dollar ausgewiesen.

Australien hinkt bei der E-Mobilität hinterher

Die Ankündigung der Bank folgt auf ein Statement der australischen Regierung, dass das Land deutlich im Hintertreffen bei der Elektromobilität sei. Mit lediglich zwei Prozent Marktanteil liege Australien deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von rund neun Prozent. Nur 20.665 Elektroautos wurden 2021 verkauft – mit über 12.000 Modellen liegt das Tesla Model 3 weit vorne in der Gunst der Australier. Für 2035 hat Australien den Verkauf von Benzin- und Diesel-Autos in der Australian Capital Territory rund um die Hauptstadt Canberra verboten.

Anfang August 2022 deckte der Sydney Morning Herald auf, dass die Autohersteller eine geheime Lobbykampagne gestartet hatten, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu verzögern und damit einen wichtigen Teil des nationalen Klimaschutzplans zu behindern.

Übrigens: Die Bank Australia ist nicht alleine mit dieser Art der Kreditvergabe. Bereits 2020 kündigte die dänische Bank Merkur Andelskasse an, die Finanzierung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einzustellen.

Fazit

Eine relativ kleine Genossenschaftsbank vergibt in Australien ab 2025 keine Kredite mehr für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren. Damit möchte sie den Anteil an Elektroautos im Land erhöhen. Ein großes Unterfangen in einem Land, das bei der E-Mobilität schon weit abgehängt ist.