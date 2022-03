Elektroautos im Privatleasing E-Autos zum Schnäppchenpreis

🏆 Der von uns ermittelte E-Auto Leasing-Preiskracher:

Den Opel Corsa-e für 86 Euro pro Monat. Laufzeit 36 Monate, bei 5.000 Kilometern pro Jahr (alle Preise in diesem Artikel sind Stand 3.3.2022).

Es ist noch gar nicht so lange her, da war es kein Problem, sich auch im Privatleasing ein Elektroauto für deutlich unter 100 Euro pro Monat nach Hause zu holen. Das war möglich, weil viele Hersteller versucht haben, vor dem Jahreswechsel 2020/2021 möglichst viele Elektroautos in den Markt zu drücken, um die CO₂-Bilanz der eigenen Flotte zu senken. Diese absoluten Kampfpreise sind im Augenblick zumindest im Privatleasing nicht zu erzielen. Wer zu zweistelligen Euro-Beträgen leasen will, braucht einen Gewerbeschein oder einen Schwerbehindertenausweis. Dann sind durchaus noch Schnäppchen drin.

Die besten Angebote

Alle Details aufmerksam lesen

Gibt's Stolperfallen? Eigentlich nicht. Aber ein paar Eigenheiten, die man unbedingt beachten muss. Wir verzichten bei der Auswahl der Leasing-Preisbrecher ganz bewusst auf Angebote, die zum Beispiel nur mit dem Nachweis einer Schwerbehinderung zu bekommen sind. Oder gar auf Angebot fürs gewerbliche Leasing. Weil man als Privatkunde in beiden Fällen davon eben nicht profitieren kann. Ganz wichtig: Auch wenn diese Angebote alle offiziell keine Anzahlung aufführen, muss man als Kunde finanziell in Vorleistung gehen. Konkret geht es um die rund 6.000 Euro, die man für den Kauf eines Elektroautos über die verdoppelte Umweltprämie bekommt. Diese 6.000 Euro sind in den Leasingangeboten bereits eingerechnet. Das Problem: Den Bonus muss ich als Kunde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragen, die 6.000 Euro will der Autohersteller aber bereits vorher im Leasing sehen. Sprich: Wer günstig leasen will, muss das Geld vorstrecken. Zusätzlich können bei den besonders günstigen Angeboten noch Überführungskosten (meist ca. 900 Euro) und Kosten für die Rückgabe des Fahrzeugs (120 bis rund 400 Euro) anfallen. Die sollten bei der Gesamtbetrachtung unbedingt mit eingerechnet werden. Wer schnell ein Auto braucht, sollte ebenfalls sehr genau hinschauen. Viele der E-Autos haben Lieferzeiten von bis zu 10 Monaten!

Warum Leasing eine gute Idee ist

Dennoch bleibt Leasing auch für Privatfahrer weiter attraktiv. Die Bundesregierung verdoppelte im Rahmen des Konjunkturpakets die Kaufprämie für E-Autos bis 40.000 Euro. Passend dazu purzelten auch die Elektroauto-Preise. Wer allerdings trotz Rekord-Rabatten auf Stromer die Investition scheut, kann längst auch beim Privatleasing echte Schnäppchen machen. Warum das doppelt spannend ist? Gerade für E-Auto-Einsteiger ist es so deutlich einfacher, mit dem neuen Fahren "warm" zu werden. Wenn das Ganze auch am Ende des Leasings keine Liebesbeziehung wird, geht das Fahrzeug nach 12, 24 oder 36 Monaten zurück. Gleichzeitig schmäler das Leasing ein etwaiges Wertverlust-Risiko. Gerade wegen hoher Förderungen auf Neuwagen stürzen aktuell die Preise für gebrauchte Elektroautos in den Keller.

Außerdem kommen in den nächsten 12 Monaten jede Menge neue Elektroautos auf den Markt, die die aktuellen Modelle in Sachen Reichweite ganz alt aussehen lassen. Da ist es keine schlechte Sache, wenn man das geleaste E-Auto nach zwei oder drei Jahren entspannt gegen ein Modell mit der neuesten Akku-Generation tauschen kann.

Fazit

Auch wenn im Privatleasing gerade keine absoluten Kampfpreise aufgerufen werden, ist wahrscheinlich genau jetzt der ideale Zeitpunkt, sich für ein Elektroauto zu entscheiden. Die Leasingraten sind fair und wer die Angebote klug vergleicht, bekommt nicht nur vermeintlich "alte" E-Autos zu attraktiven Preisen, sondern auch topaktuelle Modelle mit großen Reichweiten und guter Ausstattung.

