BBS CH R II Unlimited Felge: 80 verschiedene Farbkombinationen möglich

Nach Angaben des Herstellers ist es das erste zweiteilige Leichtmetallrad der Unlimited-Reihe. Der zweiteilige Aufbau soll hauptsächlich mehr Gestaltungsfreiheit schaffen, weil sich Felgenstern und Felgenbett auf Wunsch in unterschiedlichen Farben lackieren lassen.

Produziert wird das Rad auftragsbezogen in der Radmanufaktur in Herbolzheim. Für das Felgenbett nennt BBS die Farben Schwarz und Titan, jeweils in matt oder glänzend. Den Felgenstern bietet BBS in Schwarz, Diamond Grey, Racing Gold, Weißgold oder Bronze an, wahlweise seidenmatt oder glänzend. Hinzu kommt das Zubehör aus dem Unlimited-Programm, darunter Anfahrschutzringe, Nabendeckel, Radschrauben und Ventildeckel in verschiedenen Varianten. Selbst die Verbindungsschrauben gibt es in Schwarz oder Titan. In Summe sollen dadurch bis zu 80 Farbkombinationen möglich sein. Ergänzend führt BBS Titan-Radschrauben als Option an.

Dimensionen und Technik Technisch bleibt BBS beim bekannten Unlimited-Prinzip. Das CH-R II Unlimited entsteht im Flow-Forming-Verfahren und kommt in 20, 21 und 22 Zoll. BBS nennt Maulweiten von 8,5 bis 11,5 Zoll sowie drei Konkavitätsstufen. Das Rad selbst besitzt einen festen Lochkreis von 5 x 117,5 Millimetern. Über patentierte Nabenadapter und Zentrierringe soll es sich auf nahezu jedes Fahrzeug mit Fünflochkreis montieren lassen. BBS listet Adapter für 5 x 100, 5 x 108, 5 x 110, 5 x 112, 5 x 114,3, 5 x 115, 5 x 120, 5 x 120,65, 5 x 127, 5 x 128, 5 x 130 und 5 x 132 Millimeter. Zentrierringe sollen dabei die präzise Montage unterstützen und sich positiv auf die Laufruhe auswirken.

Die Adapter sind in Stärken von 14 bis 50 Millimetern erhältlich. Damit lässt sich die Einpresstiefe über das System variieren und bei Bedarf nach der Montage zügig verändern. BBS sieht darin auch Vorteile für den Fachhandel, weil weniger Lagerware nötig ist und sich mit einem Radkonzept mehr Fahrzeuge abdecken lassen. Das CH-R II Unlimited ist ab sofort erhältlich und wird inklusive Gutachten angeboten.