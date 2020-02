Begegnung mit einer Kolonne So sollten Sie sich verhalten

Militär, Hilfsorganisationen oder Polizei. Immer wieder trifft man im Straßenverkehr auf Kolonnen, in denen mehrere Fahrzeuge im Verband fahren. Wir sagen Ihnen, was Sie als Autofahrer bei einer Kolonnen-Begegnung beachten sollten.

Wenn das Militär ins Manöver zieht oder Truppen verlegt werden, dann werden ganze Konvois in Bewegung gesetzt. Unterwegs sind dann gepanzerte Fahrzeuge aller Klassen. Diese sind teilweise überbreit und überlang. Zudem können die Schwertransporte auf Gewichte von bis zu 130 Tonnen kommen – deutlich mehr als die sonst im Straßenverkehr üblichen Schwerlastzüge. Entsprechend benötigen diese Fahrzeuge auf manchen Straßenabschnitten oder Brückenquerungen alle verfügbaren Fahrspuren.

Durch die heftige Panzerung und die funktionale Konstruktion sind Militärfahrzeuge in der Regel nicht mit einer großen Rundumsicht ausgestattet – entsprechend eingeschränkt ist das Blickfeld der Fahrer. Eine weitere Eigenart eines Konvois ist, dass er mitunter sehr lang ist.

Vorsicht geboten

Wenn Sie als Autofahrer also auf einen Konvoi treffen, lassen Sie diesen, wenn er Ihnen entgegenkommt, vorbeifahren. Bei Bedarf fahren Sie rechts ran und bleiben Sie stehen. An Ein- und Ausfahrten sollten Sie den kompletten Konvoi vorbeifahren lassen. Auch an Ampelkreuzungen halten sich Militärkonvois nicht immer an die Ampelregelung. Auch hier ist erhöhte Vorsicht geboten. Drängen Sie sich nicht zwischen die Fahrzeuge. Das gilt auch, wenn Sie auf einen Konvoi auflaufen und überholen wollen. Warten Sie auf eine Gelegenheit, die erlaubt den kompletten Konvoi sicher zu überholen. Drängen Sie sich nicht zwischen die Fahrzeuge. Beachten Sie auch die Fahrzeugbreite der Militärfahrzeuge – nicht immer steht Ihnen die komplette Fahrspur zum Überholen zur Verfügung. Im Zweifel wählen Sie eine andere Route oder bleiben hinter dem Konvoi.

Verhalten bei einer Kolonne

Militärkonvois sind immer sehr langsam unterwegs, zudem haben die schweren Fahrzeuge relativ lange Bremswege. Besondere Vorsicht gilt bei Panzern. Die Kettenfahrzeuge schwenken beim Kurswechsel stark aus. Ihrer Fahrer haben ein extrem eingeschränktes Sichtfeld.

Kennzeichnungen an einem Konvoi

Im Konvoi unterwegs sind aber nicht nur das Militär, auch Hilfsorganisationen wie das THW oder auch die Polizei fährt oft in Kolonnen. Öffentliche Hilfs- und Rettungsorganisationen halten sich meist an eine Bundeswehr-Vorschrift: Alle Fahrzeuge bis auf das letzte führen auf der Fahrerseite eine blaue Flagge. Das letzte Fahrzeug hingegen trägt eine grüne Flagge, es kann zusätzlich mit gelbem Blinklicht oder einer Warntafel ausgestattet sein. Blaulicht auf den Fahrzeugen darf angeschaltet sein. Weitere Regelungen, die allerdings nicht zwingend in jedem Mitgliedsland eingehalten werden müssen, finden sich in der NATO-Regelung STANAG 2154: Regulations for Military Motor Vehicle Movement by Road. Polizei-Konvois verzichten meist auf Flaggen, sind aber durch ihr uniformes Aussehen erkennbar.

Den Kolonnenverkehr regelt zudem der § 27 der StVO (geschlossener Verband). Ein geschlossener Verband kann aus bis zu 30 Fahrzeugen bestehen und muss als solcher erkennbar sein. Um dies zu sicherzustellen, müssen Verbandsteilnehmer im Straßenverkehr immer dicht aneinander fahren, sodass die Sicherheitsabstände gerade erreicht oder leicht unterschritten werden.

Alle Fahrzeuge eines geschlossenen Verbandes dürfen eine Kreuzung oder rote Ampeln – sofern diese bei dem ersten Fahrzeug noch grün war – überqueren. Diesen Vorrang müssen andere Verkehrsteilnehmer immer gewähren: einen geschlossenen Verband in Bewegung zu unterbrechen ist verboten. Dies ist nur beim Überholen der Kolonne gestattet. Dabei darf sich ein Autofahrer in die dafür vorgesehenen Zwischenräume im Verband einreihen, die ab einer bestimmten Verbandslänge immer vorgeschrieben sind. Der Gesetzgeber sieht hier zudem Bußgelder vor, wenn die Kolonnen-Regelungen nicht eingehalten werden.