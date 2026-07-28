Bis zu 21 km/h schnell: Dieser Lauf- und Roll-Roboter kennt keine Hindernisse

Der Hersteller verspricht dadurch eine höhere Geschwindigkeit auf ebenen Strecken und gleichzeitig die Geländegängigkeit eines sogenannten Roboterhundes.

Hybrid aus Rad- und Laufroboter Während klassische Roboterhunde permanent laufen, nutzt der As2-W seine vier je sieben Zoll großen Räder auf ebenem Untergrund als Hauptantrieb. Erst wenn Hindernisse auftauchen, kommen die insgesamt 16 Gelenkantriebe der Beine zum Einsatz.

Unitree gibt eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als sechs Metern pro Sekunde (rund 21,6 km/h) an. Treppen, Steigungen bis 45 Grad und Hindernisse von bis zu 80 Zentimetern Höhe soll der Roboter selbstständig überwinden können.

Für professionelle Anwendungen ausgelegt Mit Batterie wiegt der As2-W rund 25 Kilogramm. Der 648-Wh-Akku soll ohne Zuladung eine Einsatzdauer von mehr als drei Stunden beziehungsweise eine Reichweite von über 30 Kilometern ermöglichen. Die dauerhafte Nutzlast beziffert Unitree auf rund 16 Kilogramm, die maximale statische Belastbarkeit auf etwa 150 Kilogramm.

Gedacht ist der Roboter vor allem für Materialtransporte sowie Inspektions- und Kontrollaufgaben in Industrieanlagen, auf Betriebsgeländen oder anderen Arbeitsbereichen, in denen autonome Systeme Menschen unterstützen können.

Sensorik und offene Entwicklungsplattform Zur Ausstattung gehören eine HD-Kamera, ein LiDAR-System zur dreidimensionalen Umgebungserfassung sowie WLAN 6 und Bluetooth 5.2. GPS und 4G sind ebenfalls integriert, werden laut Hersteller jedoch erst nach Zustimmung des Nutzers aktiviert.

Für Entwickler bietet Unitree offene Software-Schnittstellen an. Optional steht ein Rechenmodul mit bis zu 150 TOPS zur Verfügung, wodurch KI-Anwendungen direkt auf dem Roboter ausgeführt werden können. Darüber hinaus kann der As2-W einer Person autonom folgen und dabei Ausrüstung transportieren.

Unitree setzt auf zivile Robotik Unitree wurde 2016 im chinesischen Hangzhou gegründet und zählt heute zu den bekanntesten Herstellern vierbeiniger Roboter. Neben Laufrobotern entwickelt das Unternehmen inzwischen auch humanoide Roboter sowie eigene Antriebe und Robotik-Komponenten.

Den As2-W vermarktet Unitree ausdrücklich als zivile Plattform für Industrie, Forschung und Logistik. In den Produkthinweisen weist das Unternehmen darauf hin, dass gefährliche Umbauten oder missbräuchliche Anwendungen nicht erlaubt seien.