Bis zu 3.200 Euro gespart: Škoda bringt Balance-Edition für fünf Baureihen

Sondermodelle mit Preisvorteil
Škoda bringt Balance-Edition für fünf Baureihen

Škoda legt für fünf Modelle die Sonderedition Balance auf. Kunden erhalten mehr Ausstattung, bis zu 3.200 Euro Preisvorteil und eine verlängerte Garantie.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.10.2025
Als Favorit speichern
10/2025 Škoda Scala Sondermodell Balance
Foto: Škoda

Škoda erweitert sein Modellprogramm um eine neue Sonderedition. Unter dem Namen Balance bietet der Hersteller für die Baureihen Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia Modelle mit einer umfangreicheren Ausstattung zu einem günstigeren Gesamtpreis an. Ziel ist es, beliebte Komfort- und Designmerkmale zu bündeln und den Kunden zugleich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen.

Beliebte Extras serienmäßig

Beim Kleinwagen Fabia gehören unter anderem LED-Hauptscheinwerfer, ein Parkpaket mit Rückfahrkamera sowie 16-Zoll-Leichtmetallräder und abgedunkelte Scheiben zum Serienumfang. Der Preisvorteil liegt hier laut Hersteller bei bis zu 1.800 Euro. Die Kompaktmodelle Scala und Kamiq erhalten ebenfalls ein umfangreiches Ausstattungspaket, darunter 17-Zoll-Räder, beheizbares Lenkrad sowie Licht-, Komfort- und Winterpakete. Käufer sparen bis zu 2.100 Euro beim Scala und bis zu 2.000 Euro beim Kamiq.

Karoq und Octavia mit maximaler Ersparnis

Noch mehr bietet der Karoq Balance, der serienmäßig mit Matrix-LED-Scheinwerfern, Anhängerkupplung und mehreren Komfortpaketen ausgestattet ist. Er kann mit allen sechs Antriebsvarianten der Baureihe kombiniert werden. Der Preisvorteil gegenüber einem vergleichbaren Serienmodell beträgt bis zu 2.900 Euro.

Beim Octavia, der als Limousine und Kombi angeboten wird, umfasst die Balance-Ausstattung unter anderem Akustikverglasung, ein beheizbares Lenkrad, Matrix-LED-Licht, ein großes Digitalcockpit sowie ein 13-Zoll-Infotainmentsystem mit Navigation. Der finanzielle Vorteil liegt hier mit bis zu 3.200 Euro am höchsten.

Zusätzliche Garantie inklusive

Alle Balance-Modelle verfügen serienmäßig über eine dreijährige Anschlussgarantie. Damit verlängert sich die Herstellergarantie auf insgesamt fünf Jahre, allerdings nur bis zu einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometern. Gegen Aufpreis lässt sich die Garantiedauer auf 100.000 oder 150.000 Kilometer erweitern.