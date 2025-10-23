Bis zu 3.200 Euro gespart: Škoda bringt Balance-Edition für fünf Baureihen

Škoda erweitert sein Modellprogramm um eine neue Sonderedition. Unter dem Namen Balance bietet der Hersteller für die Baureihen Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia Modelle mit einer umfangreicheren Ausstattung zu einem günstigeren Gesamtpreis an. Ziel ist es, beliebte Komfort- und Designmerkmale zu bündeln und den Kunden zugleich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen.

Beliebte Extras serienmäßig Beim Kleinwagen Fabia gehören unter anderem LED-Hauptscheinwerfer, ein Parkpaket mit Rückfahrkamera sowie 16-Zoll-Leichtmetallräder und abgedunkelte Scheiben zum Serienumfang. Der Preisvorteil liegt hier laut Hersteller bei bis zu 1.800 Euro. Die Kompaktmodelle Scala und Kamiq erhalten ebenfalls ein umfangreiches Ausstattungspaket, darunter 17-Zoll-Räder, beheizbares Lenkrad sowie Licht-, Komfort- und Winterpakete. Käufer sparen bis zu 2.100 Euro beim Scala und bis zu 2.000 Euro beim Kamiq.

Karoq und Octavia mit maximaler Ersparnis Noch mehr bietet der Karoq Balance, der serienmäßig mit Matrix-LED-Scheinwerfern, Anhängerkupplung und mehreren Komfortpaketen ausgestattet ist. Er kann mit allen sechs Antriebsvarianten der Baureihe kombiniert werden. Der Preisvorteil gegenüber einem vergleichbaren Serienmodell beträgt bis zu 2.900 Euro.

Beim Octavia, der als Limousine und Kombi angeboten wird, umfasst die Balance-Ausstattung unter anderem Akustikverglasung, ein beheizbares Lenkrad, Matrix-LED-Licht, ein großes Digitalcockpit sowie ein 13-Zoll-Infotainmentsystem mit Navigation. Der finanzielle Vorteil liegt hier mit bis zu 3.200 Euro am höchsten.