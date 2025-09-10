Blaupunkt gelöscht: HiFi-Legende lebt nur als Markenname weiter

Blaupunkt verschwindet endgültig aus dem Handelsregister. Das Amtsgericht Hildesheim hat die letzten Auszahlungen an Gläubiger freigegeben – damit ist das Insolvenzverfahren offiziell beendet. Zehn Jahre nach der Pleite ist die deutsche HiFi-Ikone nur noch ein Markenname.

Bereits im Herbst 2015 hatte die damalige Blaupunkt Technology GmbH Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Zwar gab es intensive Gespräche mit Investoren, doch ein tragfähiges Konzept für das Handelsgeschäft ließ sich nicht finden. Einzelne Bereiche konnten zwar verkauft werden: Die Car-Audio-Sparte ging an den belgischen Zulieferer Premium Sound Solutions, die Engineering-Abteilung an den Unternehmer Răzvan Olosu. Der Standort Hildesheim wurde trotzdem Anfang 2016 geschlossen, die letzten 33 Mitarbeiter erhielten die Kündigung.

Dass das Verfahren nun fast ein Jahrzehnt andauerte, lag an der komplexen Abwicklung. Zahlreiche Gläubiger mussten bedient und Verkäufe abgewickelt werden. Dazu kamen Fragen der Markenlizenzierung. Erst jetzt konnte das Amtsgericht die Bücher schließen und die Löschung einleiten.

Nur noch der Markenname bleibt Schon kurz nach der Insolvenz wurde klar: Von Blaupunkt bleibt nur das Logo. Zunächst vergab die Luxemburger GIP Development Lizenzen für Fernseher, Kopfhörer oder auch E-Bikes. Seit 2023 liegen die Markenrechte beim US-Unternehmen Established, das den Namen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik nutzt. Mit dem ursprünglichen HiFi-Hersteller hat das jedoch nichts mehr zu tun.