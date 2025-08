Blitzer-Reform in Italien: Was Nachbarn daraus lernen können

In Südtirol stehen aktuell alle stationären Blitzer still. Der Grund: eine neue Gesetzeslage aus Rom. Was zunächst wie ein Geschenk an Temposünder wirkt, ist Teil einer grundlegenden Neuregelung. Italien will sein Bußgeldsystem transparenter, gerechter und nachvollziehbarer aufstellen. Doch der Umbau bleibt nicht ohne Nebenwirkungen. Und andere Länder blicken aufmerksam auf das, was auf Italiens Straßen passiert.