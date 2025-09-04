Brite überholt 47x im Gotthard-Tunnel: Motorradfahrer "sammelt" 13.000 Euro Bußgelder

Er passierte dabei zwei Lastwagen und 45 Autos. Die Polizei des Kantons Uri stoppte ihn unmittelbar nach der Ausfahrt. Neben einem Strafverfahren erhielt der Mann ein lebenslanges Fahrverbot in der Schweiz.

Geldstrafe mindestens 13.000 Euro Die genaue Höhe der Geldstrafe steht noch nicht fest. Nach den Angaben der Behörden richtet sich das Strafmaß bei groben Verkehrsverstößen nach dem Einkommen des Täters. Auf Grundlage des geltenden Bußgeldkatalogs ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Geldbußen für 47 Überholmanöver auf eine Summe von umgerechnet rund 13.000 Euro belaufen könnten.

Hinzu kommt eine Anzeige wegen schwerer Verstöße gegen das Bundesgesetz über den Straßenverkehr und wegen Fahrens in "ungeeignetem Zustand". Ob dies auf Müdigkeit oder auf den Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten zurückzuführen ist, wurde nicht präzisiert.

Strikte Regeln im Tunnel Der Gotthardtunnel ist knapp 17 Kilometer lang und gilt als eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen Europas. Er verbindet Göschenen im Kanton Uri mit Airolo im Tessin. Wegen der besonderen Gefahrenlage gilt im gesamten Tunnel ein absolutes Überholverbot. Die Fahrbahn ist zweispurig ohne bauliche Trennung, die Sicht eingeschränkt und die Temperaturen hoch. Schon kleine Regelverstöße können daher schwerwiegende Folgen haben.

Die Überwachung im Tunnel ist umfassend. Mehr als 100 Kameras erfassen das Verkehrsgeschehen, dazu kommen Rauch- und Brandmelder sowie Notrufstationen. Alle Daten laufen in einer zentralen Leitstelle zusammen. Verstöße wie Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Überholmanöver werden lückenlos dokumentiert und von der Polizei konsequent verfolgt. Im aktuellen Fall konnten die Beamten dadurch jedes Überholmanöver nachweisen und den Fahrer direkt am Tunnelausgang anhalten.

Das kosten Überhol- und Alkohol-Vergehen in der Schweiz Für das Überholen trotz Verbots sind mindestens 250 bis 270 Euro pro Verstoß fällig. Im Fall des britischen Motorradfahrers summieren sich die 47 dokumentierten Überholmanöver rechnerisch auf rund 13.000 Euro.