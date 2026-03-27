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Britische Armee: Warum der Land Rover Defender ausgemustert wird

Land Rover: Ende einer Ära in der britischen Armee
Der Land Rover Defender wird ausgemustert

Der Land Rover, ein Symbol britischer Ingenieurskunst und jahrzehntelang ein treuer Begleiter der britischen Streitkräfte, wird ausgemustert. Seit den 1950er-Jahren war er ein unverzichtbares Arbeitsfahrzeug. Doch die Anforderungen moderner Streitkräfte haben sich verändert. Die britische Armee hat daher ein umfassendes Modernisierungsprogramm gestartet, um ihre Fahrzeugflotte auf den neuesten Stand zu bringen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.03.2026
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Electrogenic Elektroauto Umbau Land Rover Defender
Foto: Electrogenic

Der Land Rover wurde erstmals in den 1950er-Jahren in den Dienst der britischen Streitkräfte gestellt. Über Jahrzehnte hinweg war er ein Symbol für Robustheit und Vielseitigkeit. Von der Serie I bis hin zum Defender Wolf wurden zahlreiche Varianten entwickelt, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wurden. Doch trotz seiner Anpassungsfähigkeit stieß der Land Rover in den letzten Jahren an seine Grenzen. Insbesondere in Konflikten wie Afghanistan zeigte sich, dass der Schutz vor improvisierten Sprengsätzen unzureichend war.

Anforderungen an die neuen Fahrzeuge

Die britische Armee hat klare Anforderungen an die Nachfolgemodelle definiert. Neben einer höheren Schutzklasse sollen die neuen Fahrzeuge digital vernetzt sein und größere Mengen elektrischer Energie bereitstellen können. Dies ist notwendig, um moderne Systeme wie Drohnenabwehr, Kommunikations- und Aufklärungstechnologien zu integrieren. Zudem sollen die Fahrzeuge modular aufgebaut sein, um flexibel an unterschiedliche Einsatzszenarien angepasst werden zu können.

Der Wettbewerb um die Nachfolge

Im Rahmen des Light Mobility Vehicle (LMV)-Programms hat das britische Verteidigungsministerium einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben. Zu den Bewerbern gehören namhafte Hersteller wie Rheinmetall mit dem "Shadow Wolf", GM Defense, BAE Systems und Jaguar Land Rover mit einer militärischen Version des Defenders. Die Entscheidung wird nicht nur auf technischer Basis getroffen, sondern berücksichtigt auch die industrielle Umsetzung. Mindestens 60 Prozent der Arbeiten sollen in Großbritannien durchgeführt werden, um die heimische Industrie zu stärken.

Die Rolle von Rheinmetall und der "Shadow Wolf"

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat mit dem "Shadow Wolf" ein Fahrzeug ins Rennen geschickt, das auf der bewährten G-Klasse-Plattform von Mercedes-Benz basiert. Der "Shadow Wolf" ist modular aufgebaut und kann für verschiedene Aufgaben wie Patrouillen, Transport oder elektronische Aufklärung angepasst werden. Mit moderner Kommunikations- und Sensorsystemintegration erfüllt er die Anforderungen der britischen Armee.

Wirtschaftliche und strategische Bedeutung

Die Modernisierung der Fahrzeugflotte ist nicht nur eine technische, sondern auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Das Programm soll Arbeitsplätze in der britischen Rüstungsindustrie sichern und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten reduzieren. Gleichzeitig ist es Teil einer umfassenderen Modernisierungsstrategie, die auch andere Fahrzeugtypen wie den Boxer und den Challenger 3 umfasst.

Fazit