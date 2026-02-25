Brückenabriss auf der A3: Autobahn 2x für 20 und 30 Stunden gesperrt

Die bisherige Brücke stammt aus den 1960er Jahren und hat nach Angaben der Autobahn GmbH seine Restnutzungsdauer erreicht. Die Sperrungen betreffen die A3 im Abschnitt zwischen Köln und Würzburg im Bereich des Autobahnkreuzes.

Samstag, 28.02.2026, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 01.03.2026, 14:00 Uhr, Dauer 20 Stunden

Samstag, 07.03.2026, 21:00 Uhr, bis Montag, 09.03.2026, 03:00 Uhr, Dauer 30 Stunden An beiden Wochenenden wird jeweils ein Teil des Kreuzungsbauwerks abgebrochen. Am zweiten Termin dauert die Sperrung länger, weil das Bauwerk breiter ist. Die A661 bleibt während der Arbeiten grundsätzlich befahrbar, allerdings mit Einschränkungen.

So wird der Verkehr umgeleitet Für den Fernverkehr sind großräumige Umleitungen eingerichtet. Wer in Richtung Köln unterwegs ist, wird bereits am Seligenstädter Dreieck auf die A45 geführt. Alternativ wird Verkehr über die A 661, das Bad Homburger Kreuz und die A5 zurück zur A3 geleitet.

In Richtung Würzburg verläuft die Umleitung über das Frankfurter Kreuz auf die A5 Richtung Darmstadt. Von dort geht es über Langen Mörfelden und die B486 zurück zur A661. Zusätzlich ist eine Bedarfsumleitung U69 ausgeschildert.

Da an beiden Wochenenden derselbe Bereich gesperrt wird, bleiben auch die Umleitungen identisch.

Diese Verbindungen bleiben offen Trotz der Vollsperrung der A3 bleiben einige direkte Verbindungen im Kreuz nutzbar:

Von der A3 Richtung Köln auf die A661 Richtung Offenbach Bad Homburg

Von der A3 Richtung Würzburg auf die A661 Richtung Langen

Von der A661 Richtung Offenbach Bad Homburg auf die A3 Richtung Würzburg

Von der A661 Richtung Langen auf die A3 Richtung Köln

Abfahrt von der A3 Richtung Köln über den Geißfeldkreisel Richtung Frankfurt, Offenbach und Neu-Isenburg

Umbau bis 2029 geplant Nach dem Abbruch entstehen neue Brückenbauwerke. Bis Mitte 2027 soll der Verkehr der A661 über die neuen Bauwerke geführt werden können. Anschließend folgen weitere Abbrüche auf der westlichen Seite des Kreuzes.

Die vollständige Erneuerung des Hauptbauwerks ist nach derzeitiger Planung für 2029 vorgesehen. Das Offenbacher Kreuz gehört mit rund 160.000 Fahrzeugen pro Tag auf der A3 zu den stark belasteten Autobahnknoten im Rhein-Main-Gebiet.