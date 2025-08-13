Bugatti baut nur zwei bestimmt Autos jährlich – was steckt dahinter?

Mit dem Programme Solitaire geht Bugatti einen neuen Weg im Hypercarsegment. Statt mehrere Fahrzeuge jährlich zu produzieren, werden künftig nur zwei Einzelstücke pro Jahr verkauft. Diese exklusiven Fahrzeuge, wie das Modell Brouillard, sind nicht einfach käuflich. Bugatti wählt die Besitzer gezielt aus, wodurch das Auto zu einem Symbol für höchste Exklusivität wird. Es geht nicht mehr nur um Leistung, sondern um die emotionale Bedeutung und Kunstfertigkeit jedes Einzelstücks.

Das Programme Solitaire markiert einen klaren Bruch mit traditionellen Verkaufsstrategien. Diese Entscheidung unterstreicht die Vision, Bugatti als eine Marke für eine exklusive Kundengruppe zu positionieren, bei der Status und Erbe über den reinen Preis hinausgehen.

Der Brouillard ist ein künstlerisches Unikat. Jedes Detail, vom grün getönten Carbon bis hin zu den handgefertigten Innenraumelementen, wird auf die Wünsche des Käufers abgestimmt. Bugatti setzt hier auf maßgeschneiderte Kunst statt Massenproduktion. Jedes Detail soll eine tiefere Bedeutung haben und die Geschichte der Marke widerspiegeln.

Bugatti im Vergleich zu anderen Luxusmarken Im Gegensatz zu Marken wie Koenigsegg, Ferrari oder Rolls-Royce, die sich vornehmlich auf Leistung und technische Innovation fokussieren (ausverkauft ist Koenigsegg beispielsweise aktuell trotzdem), setzt Bugatti auf Exklusivität und Individualität. Während diese Marken über PS-Zahlen und technologischen Fortschritt vermarktet werden, hebt sich Bugatti ab, indem sie den Fokus auf einzigartige Fahrzeuge und maßgeschneiderte Designs legt.