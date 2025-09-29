China eröffnet höchste Brücke der Welt: 625 Meter über der Schlucht

Nach etwas mehr als drei Jahren Bauzeit hat China die Huajiang Grand Canyon Bridge für den Verkehr geöffnet. Mit einer Durchfahrtshöhe von 625 Metern vom Flussbett bis zur Fahrbahn stellt sie einen neuen Weltrekord auf. Das Bauwerk überspannt die Huajiang-Schlucht in der südchinesischen Provinz Guizhou und verkürzt die Fahrtzeit zwischen den beiden Seiten der Schlucht von zwei Stunden auf nur wenige Minuten.

Technische Dimensionen Die Hängebrücke misst insgesamt 2.890 Meter, ihre Spannweite beträgt 1.420 Meter zwischen den beiden fast 300 Meter hohen Pfeilern. Damit ist sie nicht nur die höchste Brücke, sondern auch eines der spektakulärsten Brückenbauwerke der Welt. Zum Vergleich: Die berühmte Golden Gate Bridge in San Francisco bringt es auf eine Durchfahrtshöhe von 67 Metern.

Kosten und Kritik Das Infrastrukturprojekt schlug mit mehr als zwei Milliarden Yuan zu Buche, umgerechnet rund 240 Millionen Euro. Angesichts der hohen Verschuldung vieler chinesischer Provinzen – gerade auch in Guizhou – stoßen solche Mega-Projekte auf Kritik. Befürworter hingegen betonen die enorme Zeitersparnis und die bessere Anbindung entlegener Regionen.

China dominiert die Brücken-Rangliste Mit der Huajiang-Brücke stehen nun 18 der 20 höchsten Brücken der Welt in China. Zuvor hielt die nahegelegene Beipanjiang-Brücke mit 565 Metern den Höhenrekord. In Europa bleibt das Viadukt von Millau in Südfrankreich mit 343 Metern die höchste Brücke, gemessen an der Bauwerkshöhe.

Touristische Attraktion Neben der Verkehrsanbindung setzt China auch auf den Tourismus: In einem der Türme befindet sich ein Aufzug zu einem Café, zudem sind Fußgängerwege und sogar eine Plattform für Bungee-Sprünge in 625 Metern Höhe geplant. Schon jetzt gilt die Brücke als neue Attraktion in Südchina.