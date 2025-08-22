Elektroautos aus China online bestellen: Händler liefert China-Stromer vor die Haustür

Bisher war es fast unmöglich, in Deutschland chinesische Elektroautos direkt aus deren Heimatland zu bestellen und ohne Probleme auf unseren Straßen zuzulassen. Einer der Gründe dafür waren die unterschiedlichen Sicherheitsstandards. Autos, die in China vom Band laufen, erhalten in Europa oft keine Zulassung. Doch das könnte sich nun ändern.

China EV Marketplace, ein führender Online-Shop für Elektroautos, kündigte an, ab sofort einen Tür-zu-Tür-Service für europäische Kunden anzubieten. Dabei geht es nicht nur um den Verkauf der Fahrzeuge – die passenden Europa-Homologationen sind ebenfalls inklusive. Bislang mussten Käufer sich selbst um den Zoll kümmern und das Auto am Hafen abholen.

Rückzug aus den USA Gleichzeitig plant das Unternehmen, den Versand in die USA künftig einzustellen. Der Grund: Die Verkäufe sind wegen der hohen Zölle der Trump-Regierung drastisch zurückgegangen. "Erstmals können EV-Enthusiasten in Europa ein neues chinesisches BEV oder PHEV direkt aus China bestellen und sich das Fahrzeug direkt an ihre Tür liefern lassen. Unser neuer Service beseitigt die traditionellen Komplikationen und Ärgernisse, die mit internationalen Autoimporten verbunden sind", erklärte Jakub Gersl, COO von China EV Marketplace, wie carnewschina berichtet. Ob das Unternehmen dieses Versprechen halten kann und ob die Fahrzeuge problemlos eine europäische Straßenzulassung erhalten, bleibt jedoch abzuwarten.