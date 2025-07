China: Luxussteuer trifft BMW, Mercedes und Porsche hart

Die zehnprozentige Abgabe gilt nun erstmals Antriebs-unabhängig, also auch für Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge. Entscheidend ist der Endverkaufspreis – einschließlich aller Extras. Das betrifft gerade jene Marken, deren Fahrzeuge häufig individuell konfiguriert werden und damit leicht über die neue Schwelle rutschen.

Mercedes-Benz ist besonders betroffen: Im ersten Halbjahr 2025 setzte das Unternehmen rund 16.000 Fahrzeuge im betroffenen Preissegment ab und erreicht damit einen Marktanteil von 48 Prozent. Durch die zusätzliche Steuer verteuern sich viele Modelle erheblich, was die Nachfrage laut Branchenanalysten weiter dämpfen dürfte. Auch Porsche, mit 18 Prozent Marktanteil in diesem Segment, muss mit Einbußen rechnen. BMW wird in den Daten zwar nicht gesondert aufgeführt, zählt aber zu den besonders betroffenen Marken.