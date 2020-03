Kfz-Zulassungen kaum noch möglich Zulassungsstellen machen dicht

Im Zuge der Corona-Krise schränken immer mehr Zulassungstellen ihren Betrieb ein, oder machen gar völlig dicht. Fahrzeuge an-, ab- oder umzumelden wird damit immer schwieriger.

auto motor und sport-Kollege Jo Deleker versuchte zum Saisonstart in seinem Heimatlandkreis ein Motorrad zuzulassen, ist dabei aber auf ganzer Linie gescheitert. Von vier Zulassungsstellen im Landkreis hat aktuell nur noch eine geöffnet. Und die beschränkt sich nur noch auf absolut notwendige Zulassungen. Motorräder gehören offensichtlich nicht dazu. Wie Kollege Deleker ergeht es bundesweit aber vielen Kfz-Besitzern, die ihr Fahrzeug derzeit an-, ab- oder ummelden möchten.

Jedes Amt regelt den Betrieb selbst

Von immer mehr Landratsämtern hört man: "Fahrzeugzulassungen sind aktuell nicht möglich". In anderen Ämtern geht der Zulassungsbetrieb aber uneingeschränkt weiter. Da es im Bereich Zulassungsstellen keine landes- oder gar bundeseinheitliche Regelungen gibt, bleibt den Bürgern also nur, bei jeweiligen Landratsamt nachzufragen, ob noch Zulassungsdienste angeboten werden und wenn ja welche. Teilweise geben auch die Internetseiten der Behörden Auskunft. Oftmals ist auch eine telefonische Voranmeldung oder eine Terminreservierung online zwingend erforderlich. Das gilt für Privapersonen genauso wie für Gewerbetreibende. Die Ämter wollen unbedingt Menschenansammlungen vermeiden.

Online-System noch mit Schwächen

Keine echte Zulassungsalternative bietet die eigentlich seit Oktober 2019 eingeführte Online-Zulassung "i-Kfz". Hier fehlt es vielfach bei den Behörden an der entsprechenden Softwareausstattung oder der passenden IT-Anbindung. Zudem ist das Online-System ziemlich komplex, so dass nicht jeder der ein Fahrzeug an-, ab- oder Ummelden möchte alle Voraussetzungen erfüllt.